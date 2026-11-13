BM Komiseri Türk, Batı Şeria'da İsrail askerlerinin 245 çocuğu öldürdüğünü açıkladı - Son Dakika
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BM Komiseri Türk, Batı Şeria'da İsrail askerlerinin 245 çocuğu öldürdüğünü açıkladı

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BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail askerlerinin 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da 245 çocuğu öldürdüğünü bildirdi. Türk, 245 çocuktan 41'inin taş atma gerekçesiyle öldürüldüğünü belirterek gücün gerekli ve tehditle orantılı olması gerektiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da 245 çocuğu öldürdüğünü bildirdi.

Türk, konuya ilişkin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

Bir çocuğun öldürülmesinin içler acısı olduğunu belirten Türk, "Sırf taş taşıdığı ya da taş attığı için bir çocuğun öldürülmesi iğrençtir. 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da 245 çocuk İsrail askerleri tarafından öldürüldü, bunlardan 41'i, taş atma olaylarına karıştıkları gerekçesiyle hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.

Türk, uluslararası hukuka atıfta bulunarak kullanılan her türlü gücün gerekli ve oluşturulan tehditle orantılı olması, ihlallerin hesabının ise mutlaka sorulması gerektiğini vurguladı.

İsrail askerlerinin, 10 Kasım'da Batı Şeria'nın kuzeybatısındaki Nablus kentine bağlı Burka köyünde sivillere ateş açması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetmiş, 1 Filistinli yaralanmıştı.

Kaynak: AA
İnsan HaklarıBatı ŞeriaOrta DoğuPolitikaİsrailGüncelDünyaSon Dakika

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