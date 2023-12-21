BM Komitesi: İsrail\'in Filistinlilere karşı nefret söylemleri soykırımı önleme yükümlülüğünü ihlal ediyor

Birleşmiş Milletler (BM) Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi, Filistinlilere karşı nefret söylemlerinin İsrail'in soykırımı önleme yükümlülüğüyle ilgili ciddi endişeler doğurduğunu bildirdi.

Komite tarafından "Erken Uyarı ve Acil Eylem Prosedürleri" kapsamında bugün kabul edilen bir kararın ardından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Gazze Şeridi'ndeki acımasız saldırılarının 7 gün süren "insani ara"nın ardından 1 Aralık 2023'te yeniden başlamasından ciddi endişe duyulduğu belirtildi.

BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'de insani yardımların engelsiz erişimi için çatışmalara ara verilmesi talep edilen karar tasarısının oylanmasının 3. kez ertelendiği ve geciktiği hatırlatıldı.

Açıklamada, Filistinlilere karşı kullanılan nefret ve insanlık dışı söylem konusunda uyarıda bulunulurken, bu durumun İsrail ve diğer taraf ülkelerin, insanlığa karşı suçlarla soykırımı önleme yükümlülüğüne ilişkin ciddi endişeler doğurduğu bildirildi.

İsrail'in işgal altındaki Gazze Şeridi'nin her yerinde acımasız ve ayrım gözetmeyen saldırılarını sürdürdüğüne dikkati çekilen açıklamada, İsrail'in askeri kara operasyonunu Gazze Şeridi'nin güneyine doğru genişletmesinin 20 binden fazla Filistinlinin ölümüyle sonuçlanmasının dehşet verici olduğu ifade edildi.

İsrailli üst düzey hükümet yetkilileri, parlamento üyeleri, politikacılar ve tanınmış kişilerin 7 Ekim'den bu yana Filistinlileri hedef alan ırkçı nefret, şiddete ve soykırım eylemlerine teşvik ve insanlık dışı söylemlerine ilişkin ciddi endişe duyulduğu da kaydedildi.

Açıklamada, "İşgal altındaki Gazze Şeridi'nde acil ve sürekli bir ateşkes çağrısında bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

İsrail ve Filistin'e, soruşturmalarında Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısı ve BM bünyesindeki İşgal Altındaki Filistin, Doğu Kudüs ve İsrail Üzerine Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu ile tam işbirliği yapma çağrısı yapılan açıklamada, şu değerlendirmede bulundu:

"Tüm taraf ülkeleri, devam eden çatışmalardaki savaş suçları ve insanlığa karşı suçların yanı sıra diğer uluslararası suçlardan sorumlu olan herkesin derhal adalet önüne çıkarılmasını sağlamaya çağırıyoruz."