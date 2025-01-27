BM Kongo'daki Çatışmaların Durdurulmasını İstedi

Güncel

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Barış Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) çatışmaların derhal sonlandırılması çağrısı yaptı.

Lacroix, günlük basın toplantısına bağlanarak gazetecilere açıklamalarda bulundu.

KDC'nin doğusunda, isyancı gruplarla güvenlik güçleri arasında devam eden şiddetli çatışmaların bölgedeki sivil halk üzerinde çok büyük etkisi olduğunu kaydeden Lacroix, "Savaşın daha geniş bir bölgeye yayılma riskini engellemek istiyoruz." dedi.

Lacroix, BM personelinin sahada kaldığını ve görevlerini sürdürdüğünü belirterek, barış gücü personelinden 3 kişinin öldürülmesinden dolayı derin üzüntü duyduklarını ifade etti.

"Çatışmaların derhal sonlandırılması" gerektiğini kaydeden Lacroix, siviller ve BM personelinin güvenliğinin öncellikli hususlar arasında yer aldığını dile getirdi.

Lacroix, acilen ihtiyaç duyulmayan BM personelinin Goma'dan başka yerlere yeniden yerleştirildiğini, sürecin devam ettiğini söyledi.

Ruandalı askerlerin isyancı M23'e destek verip vermediğine ilişkin bir soruya ise Lacroix, bununla ilgili "soru işareti" bulunmadığını, rakamları tespit etmenin zor olduğunu kaydetti.

Çatışmalar nedeniyle 400 binden fazla kişi yerinden edildi

KDC'nin doğusunda, isyancı gruplarla güvenlik güçleri arasında devam eden şiddetli çatışmalar nedeniyle yılbaşından bu yana 400 binden fazla kişinin yerinden edildiği belirtiliyor.

Son haftalarda saldırılarını artıran M23 üyeleri, bölgedeki birçok köy ve kasabanın kontrolünü elinde tutuyor.

KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren isyancı M23'ün Kasım 2021'de yeniden başlayan saldırıları, bölgede yaşayan binlerce sivilin yerinden edilmesine ve Ruanda ile KDC arasında krize neden olmuştu.

KDC'nin, altın, koltan ve kobalt gibi mineraller açısından zengin olan topraklarını kendi çıkarları için işgal etmeye çalışmak ve M23 isyancılarını desteklemekle suçladığı Ruanda ise bu iddiaları reddediyor.