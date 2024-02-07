BM Koordinatörü: İsrail'in Gazze'ye saldırısı tam bir felaket olur - Son Dakika
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BM Koordinatörü: İsrail'in Gazze'ye saldırısı tam bir felaket olur

BM Koordinatörü: İsrail\'in Gazze\'ye saldırısı tam bir felaket olur

BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, İsrail'in Gazze'nin Refah kentine saldırısının tam bir felaket olacağını söyledi. Wennesland, krizden çıkış yollarını görüşmek için BM Güvenlik Konseyi üyeleri ve Genel Sekreter ile bir araya geldiğini belirtti. İsrail'in Refah'a saldırı hazırlığı yapmasının insani yardımların da etkileneceği bir felakete yol açacağı uyarısında bulundu. Wennesland, ateşkes olmadan değişimin mümkün olmadığını vurguladı ve diplomatik çabalarını kabusu engellemek için yoğunlaştırdığını ifade etti.

07.02.2024 22:07
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NEW Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, İsrail'in Gazze'nin Refah kentine saldırısının tam bir felaket olacağını söyledi.

Wennesland, New York'taki gazetecilerin sorularını yanıtladı.

BM Güvenlik Konseyinin daimi üyeleri ve Genel Sekreter'le krizden çıkış yollarını görüşmek için geldiğini aktaran Wennesland, bunun gerçekleşmesi için siyasi engellerin iyi bilindiğini ancak üstesinden gelinmesi gerektiğini söyledi.

"Hızlı ve kolay bir çözüm yok. Çok ciddi diplomatik çaba gerekecek" ifadelerini kullanan Wennesland, sahadaki taraflarla hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.

Wennesland, İsrail'in Refah'a saldırı hazırlığıyla ilgili, "İsrailliler durumu çok iyi bilmelerine rağmen 1,2 milyon kişinin bulunduğu Refah'ta aktif savaş planlıyorlar. İnsani yardımların iki giriş noktasından birisi de burası. İsrail'in Refah'a saldırısı tam bir felaket olur." uyarısında bulundu.

Wennesland, her şeyini kaybeden Gazze halkına söyleyecek söz bulmanın zor olduğunu belirterek, "Güvenli bir yerden cehennemin ortasındaki insanlara umut vermek kolay değil." dedi.

Değişimi tetikleyecek hususlar üzerinde baskı kurulması gerektiğini söyleyen Wennesland, "Bulunduğumuz noktadan ateşkes olmadan çıkamayız." ifadesini kullandı.

Neden Gazze'ye gitmediğine ya da İsrail'in korkunç saldırılarına ilişkin birebir kınama yapmadığına dair sorulara ise Wennesland, kendisinin "kabusu engellemek" için çok yoğun diplomatik çabalar yürütmeye odaklandığını söyledi.

Kaynak: AA

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