BM, Lübnan'daki İsrail Saldırıları İçin Rapor Hazırlayabilir - Son Dakika
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BM, Lübnan'daki İsrail Saldırıları İçin Rapor Hazırlayabilir

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk, Lübnan'daki İsrail saldırıları için rapor hazırlanabileceğini belirtti.

16.01.2025 17:47
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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, BM İnsan Hakları Komisyonu'nun Lübnan'da İsrail saldırılarının sivillerde bıraktığı zarara ilişkin rapor hazırlayabileceğini söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Avn, Baabda Sarayı'nda BM İnsan Hakları Komiseri Türk'ü kabul etti.

Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla Avn'ı tebrik eden Türk, BM İnsan Hakları Komisyonu'nun Lübnan ve bölge ülkelerindeki çalışmalarından bahsetti.

Türk, Lübnan'da yeniden inşanın önemine değinerek, BM İnsan Hakları Komisyonu'nun İsrail saldırılarında sivillerin uğradığı zarara ilişkin rapor hazırlama konusunda hazır olduğunu söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn da BM İnsan Hakları Komiseri'ne teşekkür ederek, ziyaretin önemine vurgu yaptı.

Avn, ülkesinin uluslararası kuruluşlarla olumlu ve yapıcı diyalog sürdürme konusunda kararlı olduğunu, insan hakları ilkelerinin Lübnan için önemli olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

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