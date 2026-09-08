BM, Mladic'in cenazesinde yüceltilmesini mağdurlara saldırı olarak nitelendirdi

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi Özel Danışmanı Chaloka Beyani, Srebrenitsa Soykırımı'nın baş sorumlularından Ratko Mladic için Sırbistan'da düzenlenen cenaze töreninde "yüceltilmesine" tepki gösterdi.

Konu hakkında Beyani'nin ofisinden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Beyani'nin Boşnaklara karşı işlenen soykırımdan hüküm giyen savaş suçlusu Mladic'in cenaze töreninde "yüceltilmesine" ilişkin kamuoyundaki ifadeleri endişeyle takip ettiği belirtildi.

Siyasi figürlerin ve resmi tören unsurlarının katılımıyla gerçekleştirilen Mladic'in geniş çaplı cenaze töreninin hem son derece uygunsuz hem de derinden rahatsız edici olduğu ifade edilen açıklamada, bu durumun "uluslararası hukuka göre ciddi suçları göreceli hale getirdiği" vurgulandı.

Açıklamada, "Bu ayrıca Mladic'in yargı yoluyla suçlu bulunduğu suçlardan muzdarip mağdurların, hayatta kalanların ve ailelerinin onuruna ve yaşadıklarına saldırıdır. Bu bölgede hesap verebilirliği, karşılıklı anlayışı ve sürdürülebilir barışı ilerletme çabalarıyla bağdaşmaz." ifadeleri kullanıldı.

Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY) ve Uluslararası Adalet Divanı'nın, 1995'te Srebrenitsa'da soykırım işlendiğine kesin olarak karar verdiği hatırlatılan açıklamada, "Mladic, 2017 yılında ICTY tarafından soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş kanunları veya geleneklerinin ihlali suçlarından mahkum edilmiş ve müebbet hapis cezasına çarptırılmıştır." ifadeleri yer aldı.

Hollanda'nın Lahey kentinde tutulduğu hapishanede son zamanlarda ciddi sağlık sorunları yaşayan Mladic, 27 Ağustos'ta ölmüş, cenazesi 7 Eylül'de Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da çok sayıda Sırp yetkilinin katılımıyla resmi törenle gömülmüştü.

Sırbistan'ın bir savaş suçlusu için resmi cenaze töreni düzenlemesi tepkilere neden olmuştu.