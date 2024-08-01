BM Mülteciler Yüksek Komiseri: Orta Doğu'daki Çatışma Alanının Genişlemesi Felakettir

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Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Orta Doğu'daki çatışma alanının genişlemesinin "felaket" olduğunu belirtti.

Grandi, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Orta Doğu'da çatışmaların genişlemesi her açıdan felakettir." ifadelerine yer verdi.

İnsani açıdan bakıldığında bunun, daha fazla ölü, yaralı ve yerinden edilmiş sivil anlamına geldiğini aktaran Grandi, yardım fonlarının azalmasının, bölgede ve her yerde ihtiyaç sahiplerine verilen desteğin de azalması anlamına geldiğini vurguladı.