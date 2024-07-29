BM, Myanmar'daki İnsan Hakları İhlallerine Karşı Uyardı

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NEW Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar ordusunun uluslararası insan hakları ve uluslararası insancıl hukuk ihlalleri gerçekleştirdiğine ilişkin raporlar bulunduğunu belirterek, artan şiddete karşı uyardı.

BM Soykırımın Önlenmesi Özel Danışmanı Alice Wairimu Nderitu ve BM Koruma Sorumluluğu Özel Danışmanı Mo Bleeker, Myanmar'daki gelişmelere ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Uluslararası Adalet Divanı'nın Ocak 2020'deki ihtiyati tedbir kararına rağmen Myanmar'da Arakanlıların hedef gözeterek öldürülme ve şiddet nedeniyle acı çekmeye devam ettiği kaydedildi.

Myanmar'da insani krizin "çok tehlikeli yeni bir döneme" girdiği uyarısı yapılan açıklamada, ülkede 3,2 milyon kişinin yerinden edildiği vurgulandı.

Açıklamada, "Birbirini destekler nitelikte raporlar, Myanmar ordusunun uluslararası insan hakları ve uluslararası insancıl hukuku ihlal eden ciddi suçlar gerçekleştirdiğini gösteriyor. Buna göre, ordu havadan saldırılar ve ağır silahlarla sivilleri doğrudan hedef alıyor, aralarında zorla askere alma dahil çocuk hakları ihlalleri ve yaralama ile kaçırma gerçekleştiriyor." uyarısı yapıldı.

Özellikle Arakanlılara yönelik şiddet ve sistematik saldırıların arttığı aktarılan açıklamada, BM Güvenlik Konseyi'nin 2669 sayılı kararının uygulanması talep edildi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu (MNDAA), Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusu'ndan silahlı grupları bünyesinde toplayan "Üç Kardeşler İttifakı", Myanmar ordusuna karşı silahlı eylemler başlatmıştı.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 1000'den fazla kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici de gözaltına alındı.