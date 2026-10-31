BM'nin Somali'deki Geçiş Yardım Misyonu 31 Ekim'de tüm faaliyetlerini sonlandırdı

Birleşmiş Milletlerin (BM) Somali'de 30 yılı aşkın süredir barışın sağlanması, devlet yapılanması ve uzlaşı süreçlerine destek amacıyla yürüttüğü siyasi misyonlar, BM Güvenlik Konseyinin kararı doğrultusunda 31 Ekim itibarıyla sona erdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric'in yayımladığı açıklamada, sürecin 2753 (2024) ve 2809 (2025) sayılı kararlar ile Somali Federal Hükümetinin talebi doğrultusunda yürütüldüğü belirtildi.

BM Güvenlik Konseyinin 2809 (2025) sayılı kararının 6. paragrafı uyarınca, Somali'deki BM Geçiş Yardım Misyonunun (UNTMIS) iki yıllık geçiş sürecini tamamlayarak 31 Ekim'de bütün faaliyetlerine son vermesi kararlaştırıldı.

Açıklamada, UNTMIS'in görev ve sorumluluklarının Somali kurumlarıyla ülkede faaliyet gösteren BM kuruluşlarına devredildiği, böylece Somali'nin barış ve devlet yapılanması süreçlerinde daha fazla sorumluluk üstlenmesinin hedeflendiği kaydedildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Somali'de barış ve güvenliğin sağlanmasına yönelik ilerlemeyi memnuniyetle karşıladığı, siyasi ve güvenlik sorunlarının çözümü için uluslararası desteğin sürdürülmesi çağrısında bulunduğu aktarıldı.

BM'nin siyasi misyonlarının sona ermesine rağmen Somali'deki kuruluşları aracılığıyla insani yardım, insan hakları, barış ve sürdürülebilir kalkınma alanlarındaki faaliyetlerini sürdüreceği bildirildi.

UNTMIS'in kapanışı dolayısıyla 26 Ekim'de başkent Mogadişu'da Somali hükümet yetkilileri ve BM temsilcilerinin katılımıyla tören düzenlenmişti.

Somali'deki BM misyonları

BM, Somali'de 1990'lı yıllardan itibaren barış ve devlet kurumlarının yeniden inşasına yönelik çeşitli misyonlar yürüttü. Haziran 2013'te kurulan Somali BM Yardım Misyonu (UNSOM), ülkenin siyasi geçiş sürecine, federal yapılanmasına ve kurumsal reformlarına destek verdi.

Somali hükümetinin talebi üzerine 1 Kasım 2024'te UNSOM'un yerini UNTMIS aldı. İki yıllık geçiş sürecinin 31 Ekim 2026'da tamamlanması ve BM'nin Somali'deki siyasi misyonlarının sona ermesi kararlaştırıldı.