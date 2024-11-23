BM, Pakistan'daki Saldırıyı Kınadı

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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 22 Kasım (Xinhua) -- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde cuma günü meydana gelen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı şiddetle kınadı.

Silahlı kişilerin perşembe günü üç yolcu otobüsüne düzenlediği saldırıda en az 42 kişinin hayatını kaybetmiş, 20 kişi de yaralanmıştı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric günlük toplantısında yaptığı açıklamada sivillere yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Guterres hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Pakistan hükümetine en derin taziyelerini iletti.

Genel Sekreter, Pakistan hükümetine sorumluların adalet önüne çıkarılması için bir soruşturma başlatma çağrısında bulundu.