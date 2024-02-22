BM Raporörleri: İsrail Gazze\'de acil ateşkes uygulamalı

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, İsrail'in Gazze'de acil ateşkes uygulaması ve sivil kayıplarının önlenmesi gerektiğini bildirdi.
BM raportörleri, İsrail'in yoğun saldırısı ve ablukası altındaki Gazze'ye ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, İsrail'in, Uluslararası Adalet Divanı'nın 26 Ocak tarihli kararı uyarınca derhal ateşkes ve Filistinli kadınların ve kız çocuklarının ihtiyaçlarına öncelik veren somut insani önlemler uygulaması gerektiği vurgulandı.
Gazze'de eğitimin neredeyse tamamen kesintiye uğraması, konutların büyük oranda tahrip edilmesi, üreme sağlığı hizmetlerine erişimde sorun yaşanmasının, artan keyfi gözaltılar ile şiddet riskinin yanı sıra Gazze ve Batı Şeria'da kadınların ve kız çocuklarının karşılaştığı cinsiyete dayalı şiddetin acil olarak ele alınmasına ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.
Açıklamada, "Hastanelerde tıbbi tedaviye ve temel malzemelere erişimin son derece sınırlı olması konusunda, anestezi olmadan yaralı çocukların ampütasyona tabi tutulduğu ve hamilelere sezaryen yapıldığına ilişkin raporlar karşısında endişeliyiz. Kritik insani durum göz önüne alındığında, İsrail güçlerinin Gazze'deki hastanelere yönelik tüm saldırı ve baskınlarının derhal durdurulması gerekiyor." ifadeleri kullanıldı.
Gazze'de ateşkesle birlikte sivil kayıplar ve yerinden edilmelerin önlenmesi için tüm tedbirlerin alınması, acil tıbbi müdahaleler için Refah Sınır Kapısı yakınlarında ve Gazze dışında bir sahra hastanesinin kurulması gerektiği belirtildi.
Kadınların ve kız çocuklarının korunması çağrısı
Açıklamada, kadınların ve kız çocuklarının hayatta kalması için kritik olan gıda, içme suyu, ilaç, yakıt ve diğer yardım malzemelerin dağıtımının kolaylaştırılmasının önemine işaret edilerek, sağlık hizmeti ve psikososyal desteğin de göz ardı edilmemesi gerektiğinin altı çizildi.
Gazze'de eğitim tesislerinin artık barınak olarak kullanılmaması gerektiğine değinilen açıklamada, kız çocuklarının eğitimlerine devam edebilmesi için ek barınaklar ve okullar inşa edilmesi çağrısı yer aldı.
Açıklamada, "Gazze ve Batı Şeria'da hayatta kalan veya toplumsal cinsiyete dayalı şiddet riskiyle karşı karşıya olan kadınlar ve kız çocuklarına güvenli alanlar sağlanmalı ve savaş tazminatı verilmeli. İsrailli yetkililer ve yerleşimciler de dahil onlara karşı şiddet uygulayanların hesap vermesi sağlanmalı." denildi.
Açıklamada önerilen bu önlemlerin, uluslararası insan hakları hukuku ve diğer uluslararası yükümlülüklerin gerektirdiği şekilde, İsrail'in, Filistinli kadınlara ve çocuklara yönelik daha fazla zarar vermesini önlemek için gereken adımları içerdiği de belirtildi.
Son Dakika › Güncel › BM Raporörleri: İsrail Gazze'de acil ateşkes uygulamalı - Son Dakika
Dünya yıldızı Cristiano Ronaldo oğluyla beraber spor salonunda olduğu anları paylaştı. Yıldız futbolcunun bu paylaşımını gören hayranları Ronaldo'nun ayak parmaklarındaki siyahlığa anlam veremedi. Bazı kullanıcılar, Ronaldo'nun ayağındaki siyahlığın oje olduğunu belirtirken bazıları ise boya olduğunu savundu.
CHP'den Edirne'den Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Şükrü Ciravoğlu, sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekildiğini açıkladı. Ciravoğlu, ön seçimden sonra geçirdiği kalp operasyonunun ardından yeniden sağlık sorunları yaşadı ve adaylıktan çekilme kararı aldı. Yerine avukat Filiz Gencan Akın'ın aday gösterilmesi bekleniyor.
AK Parti, Muş merkezde kullanacağı Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Belediye Başkanı ve Adayı Feyat Asya, AK Parti İl Başkanı Melik Emre, MHP İl Başkanı Osman Yüce ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış konuşmalarında, halka hizmet etme ve gerçek belediyecilik vurgusu yapıldı.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşanan olayda, Derviş Nebi Köse isimli bir baba, oğlu Oğuz Kağan Köse ile evlerinde tartıştıktan sonra onu tabancayla vurdu ve ardından aynı silahla intihar etti. Baba ve oğul, hastaneye kaldırılmalarına rağmen hayatlarını kaybettiler.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü desteğiyle uyguladıkları politikaların, seçim sonrasında da hedefler doğrultusunda devam edeceğini belirterek, ''Bu çerçevede dolaşıma kasıtlı olarak sunulan spekülasyonlara itibar etmeyiniz.'' ifadelerini kullandı.
TOKAT Valisi Numan Hatipoğlu, 4 gün arayla yaşanan heyelanlar sonucu ikiye ayrılan Günebakan köyünde inceleme yaptı. Hatipoğlu, jeolojik incelemeler sonrası 900 nüfuslu köyün taşınıp taşınmayacağına karar verileceğini söyledi.
Abisinin evine giden bir kişi, yengesini tanımadığı biriyle yarı çıplak halde yakaladı. O anlarda öfkeden deliye dönen adamın çektiği video, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Benan Saraç'tan olan 13 yaşındaki oğluna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen ve soruşturma aşamasında çocuk ve annesinin geri aldığı "istismar" iddialarına yönelik hapis istemiyle hakim karşısına çıkan Ender Saraç, gözyaşları içinde ifade vererek "Mağdur oldum, zarar gördüm. Hayatımı geri istiyorum" dedi.
Ankara'da birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki kızının vücudunda sigara söndüren ve cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Y.Ü. ile çocuğun annesi K.Ç.'nin yargılandığı davada Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanıkların çocuğa karşı eziyet ve çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçlarını işlediklerinin delillerle sabit olduğunu ifade ederek, sanıkların ayrı cezalandırılmalarını talep etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?