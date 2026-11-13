BM raportörü, Avustralya'nın yerli hakları durumunu 'utanç verici' olarak niteledi - Son Dakika
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BM raportörü, Avustralya'nın yerli hakları durumunu 'utanç verici' olarak niteledi

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BM Yerli Halkların Hakları Özel Raportörü Albert Barume, Avustralya'yı yerli hakları için ulusal asgari standartlar belirlemeye çağırdı. Sydney'de konuşan Barume, durumu 'utanç verici' olarak niteledi ve standartlar olmadan bu hakların eyaletlerce göz ardı edilebildiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Yerli Halkların Hakları Özel Raportörü Albert Barume, Avustralya'ya, yerli halkların haklarının "utanç verici" durumu konusunda harekete geçmesi ve bu haklara ilişkin ulusal asgari standartlar belirlemesi çağrısında bulundu.

ABC News'in haberine göre, Avustralya'ya yaptığı iki haftalık ziyaretin son gününde Sydney kentinde basına konuşan Barume, yerli halkların haklarının mevcut durumunu Avustralya'nın uluslararası itibarı açısından "utanç verici" olarak nitelendirdi.

Bu haklara ilişkin harekete geçilmesi çağrısı yapan Barume, "Yerli halkların haklarının eyaletlerin ve bölgelerin elinde güvende olmadığına inanıyorum." dedi.

Barume, ziyareti sonucunda ulaştığı ön bulgulara göre, Avustralya'yı BM Yerli Halkların Hakları Bildirgesi ile uyumlu, yerli haklarına ilişkin ulusal asgari standartlar getirmeye çağırdı.

Bu standartlar olmadan Avustralya'nın insan hakları yükümlülüklerinin eyaletler ve bölgeler tarafından kolayca göz ardı edilebildiğini belirten Barume, "Bu, söz konusu hakların aslında güvence altına alınmamış ve sanki isteğe bağlıymış gibi olduğu anlamına gelir. İnsan hakları isteğe bağlı olmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Avustralya Başsavcısı Michelle Rowland'ın bir sözcüsü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, hükümetin Barume'nin ziyaretini memnuniyetle karşıladığını kaydetti.

Kaynak: AA
İnsan HaklarıAvustralyaPolitikaGüncelDünyaSon Dakika

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