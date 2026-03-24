BM Raportörü: Gazze'deki Durum Kötüleşiyor

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, ateşkesten bu yana Gazze'deki durumun daha da kötüleştiğini belirterek "İsrail'i durdurmaya yönelik büyük çaplı bir müdahale olmadığı sürece Gazze'deki Filistinlilerin kurtarılmasına dair hiçbir ümidim yok." dedi.

Basın toplantısında konuşan Albanese, üye ülkelerin İsrail ile ilişkileri sürdürmeye devam etmesini eleştirerek, ülkelerin savaş suçu işleyen bir devlete silah sevkiyatı "yapmama" yükümlülüğü olduğunu anımsattı.

Albanese, "İsrail'i durdurmaya yönelik büyük çaplı bir müdahale olmadığı sürece Gazze'deki Filistinlilerin kurtarılmasına dair hiçbir ümidim yok." ifadesini kullanarak, İsrail'i durdurmanın en barışçıl yolunun ilişkileri kesmekten geçtiğini vurguladı.

10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze'deki durumun daha da kötüleştiğinin altını çizen Albanese, İsrail'in ateşkesten bu yana 650 Filistinliyi öldürdüğünü, pek çok kişinin ise çadırlarda kalmaya devam etmesine rağmen halen saldırıların hedefi olduğunu kaydetti.

Gazze'de süregelen yıkıma, açlığa ve ıstıraba dikkati çeken Albanese, kötüleşen şartların "tesadüf" değil "kasıtlı" olduğunu vurguladı.

Albanese, raporunun İsrail tarafından eleştirilmesine ilişkin, "İsrail ne isterse söyleyebilir yine de sorumlu tutulmak zorunda. Liderleri Lahey'de olmayı hak ediyor." diye konuştu.