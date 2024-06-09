BM Raportörü: İsrail, Filistinlileri öldürmeyi meşrulaştırmak için esirleri kullanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

BM Raportörü: İsrail, Filistinlileri öldürmeyi meşrulaştırmak için esirleri kullanıyor

BM Raportörü: İsrail, Filistinlileri öldürmeyi meşrulaştırmak için esirleri kullanıyor

Birleşmiş Milletler Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in, Gazze'deki Filistinlileri öldürmeyi, yaralamayı ve sakat bırakmayı meşrulaştırmak için esirleri kullandığını belirtti. Albanese, İsralli 4 esirin serbest kalmasının kendisini rahatlattığını belirterek, bu durumun Filistinlilere yönelik saldırıların başka bir seviyesi olduğunu ifade etti.

09.06.2024 00:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in, Gazze'deki Filistinlileri öldürmeyi, yaralamayı ve sakat bırakmayı meşrulaştırmak için esirleri kullandığını belirtti.

Albanese, X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

İsralli 4 esirin serbest kalmasının kendisini rahatlattığını belirten Albanese, "Bu, aralarında çocukların da bulunduğu en az 200 Filistinlinin İsrail ve yabancı olduğu iddia edilen askerler tarafından bir yardım kamyonunda saklanırken haince öldürülmesi ve 400'den fazlasının yaralanması pahasına olmamalıydı." ifadesini kullandı.

Albanese, bunun, Filistinlilere yönelik saldırıların "insani kamuflaj" adı altında yürütülmesinin "başka bir seviyesi" olduğunu belirtti.

BM Raportörü Albanese, İsrail'in, Gazze'deki Filistinlileri öldürmeyi, yaralamayı, sakat bırakmayı, aç bırakmayı ve onlara travma yaşatmayı meşrulaştırmak için esirleri kullandığını, işgal altındaki toprakların geri kalanında ve İsrail'de Filistinlilere yönelik şiddeti yoğunlaştırdığını vurguladı.

"8 ay önce ilk ateşkes ve esir değişimi ele alındığında İsrail tüm esirleri canlı serbest bırakabilirdi. İsrail, Gazze'yi ve Filistinlileri bir halk olarak yok etmeye devam etmek adına bunu reddetti." değerlendirmesinde bulunan Albanese, bunun, açıkça "soykırım niyetinin eyleme dönüştürülmesi" olduğunu kaydetti.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çeşitli noktalara saldırılar düzenlendiği, 2 bölgede 4 İsrailli esirin kurtarıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edilmişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı ve çeşitli bölgelere eş zamanlı olarak kara, hava ve denizden yoğun şekilde düzenlediği saldırılarda 210 kişinin öldüğü, en az 400 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Filistin, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Raportörü: İsrail, Filistinlileri öldürmeyi meşrulaştırmak için esirleri kullanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:14 Ali Koç’un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı getirdi Ali Koç'un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı getirdi
09:41 Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz
09:39 Sarıyer’deki Memduh Paşa Yalısı’nda Film Gibi Soygun Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı'nda Film Gibi Soygun!
09:39 Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç’a izin vermedi Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi
09:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali Gündemde “İngiliz modeli“ var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali! Gündemde "İngiliz modeli" var
10:55 Yorumları görmeniz lazım Ali Koç’un yaktığı meşale Acun’a gelince söndü Yorumları görmeniz lazım! Ali Koç'un yaktığı meşale Acun'a gelince söndü
10:43 “Merhaba Ezel Bey“ diyerek hayat hikayesini anlatan Menekşe Teyze, Milyoner’e damga vurdu "Merhaba Ezel Bey" diyerek hayat hikayesini anlatan Menekşe Teyze, Milyoner'e damga vurdu
10:15 TÜİK nisan ayı işsizlik rakamlarını açıkladı İşsiz sayısı 3 milyon 42 bine düştü TÜİK nisan ayı işsizlik rakamlarını açıkladı! İşsiz sayısı 3 milyon 42 bine düştü
09:55 Dolar haftaya yatay seyirle başladı İşte döviz kurlarında son durum Dolar haftaya yatay seyirle başladı! İşte döviz kurlarında son durum
09:55 Kerem Alışık, daha çekimleri başlamayan Siyah Kalp dizisinden ayrıldı Kerem Alışık, daha çekimleri başlamayan Siyah Kalp dizisinden ayrıldı
09:53 Kulislerde konuşuluyor Torba yasada doğal gaz desteği de olacak Kulislerde konuşuluyor! Torba yasada doğal gaz desteği de olacak
09:50 Sevgililer Günü’nde öldürülen genç kızın tetikçi olduğu ortaya çıktı Sevgililer Günü'nde öldürülen genç kızın tetikçi olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2024 11:36:17. #1.12#
SON DAKİKA: BM Raportörü: İsrail, Filistinlileri öldürmeyi meşrulaştırmak için esirleri kullanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement