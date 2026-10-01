BM raportörü, Malezya'yı 5 bin Myanmar vatandaşını geri göndermeyi durdurmaya çağırdı

Birleşmiş Milletlerin (BM) Myanmar'daki insan hakları özel raportörü Kelley Currie, Malezya hükümetine Myanmar vatandaşlarını geri göndermeyi durdurması için çağrıda bulundu.

Currie, Malezya hükümetinin, Arakanlı Müslümanlar (Rohingya) dahil Myanmar vatandaşlarının ülkelerine geri gönderilme sürecinin ilk aşamasını başlatması ve Arakan eyaletindeki pazarın yakınına düzenlenen saldırıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

"Malezya hükümetini Myanmar vatandaşlarının geri gönderilmesini durdurmaya çağırıyorum." ifadesini kullanan Currie, Kuala Lumpur yönetiminden ülkedeki Arakanlı Müslümanlar dahil Myanmar kökenli mültecilerin durumunu uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülükleri doğrultusunda ele almak için BM sistemi ve diğer paydaşlarla işbirliği yapmasını istedi.

Currie, "Malezya hükümetinin, Myanmar'daki askeri makamlarla üzerinde anlaşılan sözde 'gönüllü geri dönüş programı' kapsamında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 5 bin Myanmar vatandaşını geri göndermeye başlamasından derin endişe duyuyorum." görüşünü paylaştı.

Malezya hükümetinin, geri göndermeme ilkesine riayet etmek ve bireylerin zulüm, işkence veya diğer ciddi insan hakları ihlalleriyle karşılaşma riski taşıdıkları durumlarda geri gönderilmelerini önlemekle yükümlü olduğunu hatırlatan Currie, mevcut koşullarda geri gönderme riskinin oldukça yüksek olduğunu vurguladı.

Currie, elde edilen bilgiye göre Malezya'nın 1476 kişiden oluşan ilk grubu 29 Eylül'de geri göndermeye başladığını bildirdi.

Myanmar ordusunun Arakan eyaletinde sivilleri hedef alan son hava saldırılarını da sert dille kınayan Currie, saldırıda 50'den fazla sivilin hayatını kaybettiğinin ve çok sayıda kişinin yaralandığının bildirildiğini ifade etti.

Currie, şunları kaydetti:

"Kurtarma çalışmaları sürüyor ve ölü sayısının artması bekleniyor. Ordunun, sivilleri hedef almak için sabit kanatlı bombardıman uçakları kullanarak gerçekleştirdiği acımasız ve vahşi uluslararası hukuk ihlallerinin normalleştirilmesine ve meşrulaştırılmasına derhal son verilmesi gerekiyor. Myanmar askeri makamlarına, silahlı çatışma durumlarında geçerli olan uluslararası hukuk uyarınca sivilleri koruma yükümlülüklerini hatırlatıyorum."

Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı. Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bini geçti.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Öte yandan Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.