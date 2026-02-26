BM Raporu: 2025'te 7 bin 667 Göçmen Öldü veya Kayboldu - Son Dakika
BM Raporu: 2025'te 7 bin 667 Göçmen Öldü veya Kayboldu

26.02.2026 22:44
IOM, 2025 yılında göç yollarında 7 bin 667 kişinin öldüğünü veya kaybolduğunu açıkladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 2025 yılında göç yollarında en az 7 bin 667 kişinin öldüğünü veya kaybolduğunu belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

IOM'nin bugün yayımladığı rapora göre, 2025 yılında göç yollarında en az 7 bin 667 kişinin öldüğünü veya kaybolduğunu belirten Dujarric, "IOM'ye göre, deniz geçişleri 2025 yılında en ölümcül rotalar arasında yer almaya devam ediyor." dedi.

Dujarric, bu rakamın içinden, geçen sene Akdeniz'de en az 2 bin 185 kişinin, Batı Afrika'dan Kanarya Adaları'na doğru Atlantik rotalarında ise 1214 kişinin öldüğü veya kaybolduğu detayını verdi.

Toplam gerçek sayının muhtemelen çok daha yüksek olduğuna dikkati çeken Dujarric, geçen yıl denizde en az 1500 kişinin daha kayıp olarak bildirildiğini ancak arama ve kurtarma çalışmalarının sınırlı olması nedeniyle bunların doğrulanamadığını ifade etti.

Dujarric, ayrıca 2025'teki rakamların 2024 yılında kaydedilen yaklaşık 9 bin 200 sayısına kıyasla düşüş gösterdiğine işaret ederek, bunun da özellikle Amerika kıtasında tehlikeli düzensiz göç yollarını denemeye çalışan insan sayısının azalmasından kaynaklandığını kaydetti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Göçmen, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
