BM raporu Afganistan\'da 2009-2021 arası çatışmalarda 40 bin sivil öldüğünü açıkladı

KABİL, 3 Eylül (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler, Afganistan'da Ocak 2009'dan Ağustos 2021 ortalarına kadar süren silahlı çatışmalarda en az 40.000 sivilin hayatını kaybettiğini, 77.000'den fazla sivilin de yaralandığını açıkladı.

BM Afganistan Yardım Misyonu, çatışmalardan sağ kurtulan 195 kişi ve aileleriyle yapılan görüşmelerin yanı sıra şiddet mağdurlarına hizmet veren 23 ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşuyla yapılan istişareler ve 23 Taliban yetkilisiyle yürütülen diyaloglar yoluyla toplanan ilk elden bilgilerden oluşan kapsamlı raporunu salı günü yayımladı.

Raporda, görüşülen kişilerin yüzde 95'inin silahlı çatışmalar nedeniyle depresyon, anksiyete ve geçmişe dönüşler gibi travmayla ilişkili semptomlar da dahil olmak üzere duygusal veya psikolojik, yüzde 58'in ise fiziksel zarar gördüğü belirtiliyor.

Mağdurlara ihtiyaçları sorulduğunda yüzde 81'inin mali tazminat, yüzde 48'inin adalete erişim ve yüzde 47'sinin ise ihlallerin tekrarını önlemeye yönelik tedbir talebinde bulunduğu kaydedildi.

Raporda, çatışmayla ilgili sorumlulukları olan tüm taraflara hesap verebilirlik çabalarını destekleme ve mağdurların hak ve ihtiyaçlarına yönelik tedbirlere katkıda bulunma çağrısı yapıldı.