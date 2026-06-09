BM Raporu: İsrail, Filistinlilere Yönelik Şiddeti Destekliyor - Son Dakika
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BM Raporu: İsrail, Filistinlilere Yönelik Şiddeti Destekliyor

09.06.2026 13:54
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BM Komisyonu, İsrail'in Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik şiddetteki rolünü vurguladı.

Birleşmiş Milletlerin (BM) İşgal Altındaki Filistin Toprakları Hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin ölümcül ve yerinden eden şiddetine doğrudan müdahil olduğunu bildirdi.

Komisyon, İsrail'in işgali altında bulunan Filistin topraklarındaki duruma ilişkin yeni raporu paylaştı.

Raporda, Filistinli sivillerin sistematik ve kasıtlı olarak ağır insan hakları ihlallerine maruz kaldığı belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da, Filistinlilerin topraklarını gaspeden İsraillilerin eylemlerinden İsrail devletinin sorumlu olduğu belirtilen raporda, "Filistinlilere yönelik yerleşimci saldırıları artmaya devam ediyor. 2025 yılında en az 7 Filistinli öldürüldü ve 832 Filistinli yaralandı. Bu, 2024 yılına göre ölüm ve yaralanmalarda yüzde 130'luk artış anlamına geliyor. Bu eğilim 2026 yılında da devam ediyor ve saldırılar günlük olarak gerçekleştiriliyor." ifadeleri kullanıldı.

Raporda, İsrailli yetkililerin, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilerin ölümüne, fiziksel ve zihinsel zarara uğramalarının yanı sıra yerinden edilmelerine yol açan saldırılarına doğrudan müdahil olduğu vurgulandı.

İsrailli yetkililerin, mali ve askeri destek yoluyla bu tür saldırıları mümkün kıldığına işaret edilen raporda, İsrail'in yargı ve kolluk kuvvetlerinin de 10 yıllardır bu şiddeti işleyenlere dokunulmazlık sağladığı anımsatıldı.

Raporda, Batı Şeria'daki Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin şiddetinin, İsrail'in devlet politikasının uygulanmasının bir aracı olarak işlev görmesinin yanı sıra yasa dışı işgalin sürdürülmesi, Filistin topraklarının ilhakı ve Filistinlilerin topraklarından sürülmesi dahil aynı stratejik hedeflere yönelik çalıştığının tespit edildiği belirtildi.

Filistinlilerin topraklarını gaspeden İsraillilerin, bu insanlara karşı korku ve aşağılama amacıyla cinsel şiddet uyguladığının veya uygulamakla tehdit ettiğinin tespit edildiği aktarılan raporda, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Yerleşimcilerin Filistinli kadın ve kız çocuklarına yönelik taciz ve yıldırma eylemleri, günlük faaliyetlerini ciddi şekilde kısıtlıyor. Bu faaliyetler, onların okul ve iş yerleri gibi kamusal alanlara erişimlerini engelliyor."

Raporda, "İsrail'in saldırılara karşılık olarak uyguladığı önlemlerin çoğu, yakın zamanda kabul edilen idam yasası da dahil uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası insan hakları hukukuyla bağdaşmamakta ve uluslararası suç teşkil edebilir." ifadesi kullanıldı.

"İsrail bu şiddeti desteklemeyi bırakmalı ve güvenlik güçlerinin Filistinli sivil nüfusu korumasını sağlamalı"

Raporda görüşlerine yer verilen Komisyon Başkanı Srinivasan Muralidhar, Filistinlilerin topraklarını gaspeden İsraillilerin şiddetinin, İsrail'in onların eylemlerini destekleyen, mümkün kılan ve koruyan politikalarının doğrudan bir sonucu olduğunu vurguladı.

Muralidhar, şunları kaydetti:

"İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere karşı aralıksız, günlük saldırıları tahammül edilemez ve sona ermeli. İsrail bu şiddeti desteklemeyi bırakmalı ve güvenlik güçlerinin Filistinli sivil nüfusu korumasını sağlamalı. Uluslararası toplum, İsrail'in uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi, yerleşim yerleri ile karakolları ortadan kaldırmak ve yerleşimci şiddetine tamamen son vermek için derhal kararlı adımlar atması için İsrail'e ortak baskı uygulamalı."

Komisyonun raporunun, 15 Haziran'da Cenevre'de başlayacak İnsan Hakları Konseyinin 62. oturumunda sunulacağı belirtildi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Raporu: İsrail, Filistinlilere Yönelik Şiddeti Destekliyor - Son Dakika

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