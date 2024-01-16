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BM Raporu: İsrail, Gazze'nin gıda sistemini yok ediyor ve gıdayı silah olarak kullanıyor - Son Dakika
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BM Raporu: İsrail, Gazze'nin gıda sistemini yok ediyor ve gıdayı silah olarak kullanıyor

Birleşmiş Milletler (BM) özel raportörleri, İsrail'in, Gazze'nin gıda sistemini yok ettiğini ve gıdayı Filistinlilere karşı silah olarak kullandığını bildirdi. BM raportörleri, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'de gıda ile ilgili yaşanan duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı. Gazze'deki insanların, dünya genelinde kıtlık ve felaket derecede açlık çekenlerin yüzde 80'ini oluşturduğu vurgulanan açıklamada, bu durumun, İsrail'in bombardıman ve kuşatmasının devam ettiği Gazze Şeridi'nde eşi benzeri olmayan bir insani krize yol açtığı belirtildi.

BM Raporu: İsrail, Gazze\'nin gıda sistemini yok ediyor ve gıdayı silah olarak kullanıyor
16.01.2024 - 22:33,
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Birleşmiş Milletler (BM) özel raportörleri, İsrail'in, Gazze'nin gıda sistemini yok ettiğini ve gıdayı Filistinlilere karşı silah olarak kullandığını bildirdi.

BM raportörleri, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'de gıda ile ilgili yaşanan duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 100 günü aştığı hatırlatılarak, "Sivil halkın tamamının bu kadar hızlı ve tamamen aç kalması eşi benzeri olmayan bir olay. İsrail, Gazze'nin gıda sistemini yok ediyor ve gıdayı Filistinlilere karşı silah olarak kullanıyor." ifadeleri yer aldı.

Gazze'deki insanların, dünya genelinde kıtlık ve felaket derecede açlık çekenlerin yüzde 80'ini oluşturduğu vurgulanan açıklamada, bu durumun, İsrail'in bombardıman ve kuşatmasının devam ettiği Gazze Şeridi'nde eşi benzeri olmayan bir insani krize yol açtığı belirtildi.

Açıklamada, "Şu anda Gazze'deki herkes aç. Nüfusun dörtte biri açlıktan ölüyor, yiyecek ve içilebilir su bulmakta zorlanıyor. Gazze için kıtlık an meselesi. Hamile kadınlar yeterli beslenme ve sağlık hizmeti alamıyor, bu da onların hayatlarını riske atıyor. Ayrıca beş yaşın altındaki tüm çocuklar (yaklaşık 335 bin civarında) kıtlık koşullarının artmaya devam etmesi nedeniyle ciddi yetersiz beslenme riskiyle karşı karşıya." ifadeleri yer aldı.

Gazze'de hiçbir yerin güvende olmadığı vurgulanan açıklamada, İsrail'in, 9 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik "topyekün kuşatma" uyguladığı 2,3 milyon Filistinliyi su, yiyecek, yakıt, ilaç ve tıbbi malzemeden mahrum bıraktığının altı çizildi.

Açıklamada, "Gazze halkının yaklaşık yarısı gıda sıkıntısı çekiyor ve yüzde 80'den fazlası insani yardıma muhtaç durumda." ifadesi kullanıldı.

Gazze'de yardımların dağıtımının çoğunluğunun güney vilayetlerinde yoğunlaştığı belirtilen açıklamada, 1 Ocak'tan bu yana, gıda ve diğer hayat kurtarıcı yardım malzemelerinin teslimatlarının yalnızca yüzde 21'inin Gazze'nin kuzeyine ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, "Nüfusun uzun süreli gıda kıtlığıyla karşı karşıya olduğu ve temel kaynaklara erişimin son derece kısıtlı olduğu Gazze'nin kuzeyindeki koşullar konusunda özellikle endişeliyiz. Gazze'nin güneyinde çok sayıda insan yetersiz barınaklarda ya da temel olanaklardan yoksun bölgelerde yaşıyor. Bu da vahim durumu daha da tırmandırıyor." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in, Filistinlilere ait tarım arazilerini ve denize erişimi yok ettiği ve engellediği de açıklamada yer aldı.

Açıklamada, "İsrailliler ve Filistinliler için barış, güvenlik ve istikrara ulaşmanın açık yolu, Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkının gerçekleşmesinde yatıyor. Bu da ancak acil ateşkes ve İsrail işgalinin sona ermesiyle başarılabilir." değerlendirmesine yer verildi.

BM özel raportörleri

BM özel raportörleri, İnsan Hakları Konseyi'nin özel mekanizmaları olarak tanınan sürecin bir parçası olarak biliniyor.

BM İnsan Hakları sistemindeki "bağımsız" özel mekanizmalar, Konseyin belirli bir ülkenin durumunu veya dünyanın herhangi bir yerindeki tematik sorunları ele alan bağımsız bilgi toplama ve izleme mekanizmaları olarak öne çıkıyor.

Kurumun bünyesinde bulunmayan özel mekanizmaların uzmanları, gönüllülük esasına göre ve bağımsız olarak çalışmalarını yürütüyor.

Kaynak: AA
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