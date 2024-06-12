BM Raporu: Suriye'de PKK/YPG ve Bağlı Yapılanmalar 462 Çocuğu Zorla Silahlı Kadrosuna Kattı

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Birleşmiş Milletler (BM) raporu, Suriye'de PKK/ YPG ve örgüte bağlı diğer yapılanmaların, 2023'te 203'ü kız çocuğu olmak üzere 462 çocuğu zorla silahlı kadrosuna kattığını ortaya koydu.

Anadolu Ajansı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 2023 yılı verilerini içeren ve henüz kamuya açıklanmayan "Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar Raporu"na ulaştı.

Rapora göre geçen yıl, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG ve bağlı yapılanmaları 259, örgütün kadın teröristlere ait birimi PKK/YPJ de 203 kız çocuğunu zorla silahlı kadrosuna kattı.

PKK/YPG, ayrıca yabancı uyruklular dahil 800'den fazla çocuğu farklı silahlı gruplarla ilişkili oldukları iddiasıyla 2023'ün sonunda alıkoymaya devam etti.

Terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu şüphesiyle yaklaşık 29 bin çocuk da Suriye'nin kuzeydoğusunda PKK/YPG'nin hakim olduğu kamplarda yıllardır özgürlüklerinden yoksun yaşıyor.

PKK/YPG ve diğer yapılanmaları, 2023'te 16 çocuğu öldürdü ya da sakat bıraktı. Ayrıca teröristler, 31 okul ve hastaneyi silahlı faaliyetleri için kullandı.

Guterres, çocukların serbest bırakılmasını istedi

Raporda, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in değerlendirmelerine de yer verildi.

Suriye'de çocuklara karşı yapılan yüksek ağır ihlal sayısının endişe verici olduğunu kaydeden Guterres, uluslararası insancıl hukuka ve uluslararası insan hakları hukukuna uyulmasını istedi.

Guterres, tüm çocukların koşulsuz ve derhal serbest bırakılması çağrısında bulunarak, okul ve hastanelere saldırıların durması ve bu binaların askeri amaçlarla kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

Terör örgütü PKK/YPG'nin zorla kadrosuna kattığı ve kullandığı çocukların sayısının artmasının endişe verici olduğunu vurgulayan Guterres, Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan kamplarda ve gözaltı merkezlerindeki kadınlara ve çocukları etkileyen şiddetin kaygı verici olduğunu ve özgürlüklerinin kısıtlanmasının alınacak son tedbir olabileceğini kaydetti.