BM Raporuna Göre İsrail'in Filistinlilere İşkence Uygulamaları İnsanlığa Karşı Suç - Son Dakika
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BM Raporuna Göre İsrail'in Filistinlilere İşkence Uygulamaları İnsanlığa Karşı Suç

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, İsrail'in alıkoyduğu Filistinlilere yönelik işkence uygulamalarının 'insanlığa karşı önlenebilir bir suç' olduğunu bildirdi. BM raportörleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, 'İsrail'in Guantanamosu' olarak adlandırılan, Negev Çölü'nde bulunan Sde Teiman gözaltı merkezinde tutulan Filistinlilere yönelik işkence ve cinsel şiddet iddialarının, son derece hukuk dışı ve iğrenç olduğu ancak bunların 'buzdağının yalnızca görünen kısmı' olduğu belirtildi.

05.08.2024 21:26
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Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, İsrail'in alıkoyduğu Filistinlilere yönelik işkence uygulamalarının "insanlığa karşı önlenebilir bir suç" olduğunu bildirdi.

BM raportörleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Guantanamosu" olarak adlandırılan, Negev Çölü'nde bulunan Sde Teiman gözaltı merkezinde tutulan Filistinlilere yönelik işkence ve cinsel şiddet iddialarının, son derece hukuk dışı ve iğrenç olduğu ancak bunların "buzdağının yalnızca görünen kısmı" olduğu belirtildi.

Açıklamada, "İsrail'in, gözaltında bulunan Filistinlilere yönelik yaygın ve sistematik kötü muamelesi ile keyfi tutuklama uygulamaları, on yıllardır devam ediyor. İsrail'in bu duruma 7 Ekim 2023'ten bu yana hiçbir kısıtlama getirmemesiyle birleştiğinde 'mutlak dokunulmazlığın' mümkün kıldığı şok edici bir tablo çiziyor." ifadeleri kullanıldı.

Yüzlerce çocuk ve kadın da dahil yaklaşık 9 bin 500 Filistinlinin İsrail tarafından hapsedilmiş durumda olduğu kaydedilen açıklamada, bunların yaklaşık üçte biri hakkında suçlama veya yargılamanın olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, "Bilinmeyen sayıda kişi, özellikle 7 Ekim'den sonra Filistin topraklarında erkekleri, kadınları ve çocukları hedef alan bir tutuklama ve kaçırma kampanyası dalgasının ardından keyfi olarak gözaltı tesislerinde ve geçici kamplarda tutuluyor." denildi.

Filistinlilere yönelik korkunç insanlık dışı koşulların ortasında yaygın taciz, işkence, cinsel saldırı ve tecavüz vakalarının yaşandığına dair doğrulanmış raporlar olduğunun altı çizilen raporda, son 10 ayda en az 53 Filistinlinin bu olaylar sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail'deki siyasi kuruluşların ve toplumun "şok edici" şekilde bir Filistinli tutukluya yönelik toplu tecavüz iddialarını desteklediği anımsatılırken, bu durumun "ahlaki pusulanın kaybolduğuna dair çürütülemez kanıtlar sağladığına" işaret edildi.

İsrail'in gözaltındaki Filistinlilere yönelik işkencelerinin insanlığa karşı önlenebilir bir suç olduğu vurgulanan açıklamada, "İşkence uygulamaları telafi edilemez şekilde yasa dışıdır ve uluslararası suçlar teşkil eder ancak bu, İsrail'in kötülüğüyle ün yapmış gözaltı ve işkence sisteminin işleyiş biçiminin bir parçasıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

BM üyesi ülkelerin, iddia edilen kötü muamele ve işkenceye ilişkin tanıklıkların ve raporların ortaya çıkmasının ardından sessiz kalmalarının kınandığı açıklamada, Filistinli tutuklulara erişime, onların izlenmesi ve korunması için ikna edici bir sistem uygulanması amacıyla İsrail'e baskı yapılması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in bu uygulamalarının bağımsız ve uluslararası insan hakları gözlemcileri tarafından incelenmesi ve bunların gözler önüne serilmesi gerektiği vurgulandı.

BM özel raportörleri

BM özel raportörleri, "İnsan Hakları Konseyinin özel mekanizmaları" diye tanınan sürecin parçası olarak biliniyor.

BM İnsan Hakları sistemindeki bağımsız özel mekanizmalar, Konseyin belirli bir ülkenin durumunu veya dünyanın herhangi bir yerindeki tematik sorunları ele alan bağımsız bilgi toplama ve izleme mekanizmaları olarak öne çıkıyor.

Kurumun bünyesinde bulunmayan özel mekanizmaların uzmanları, gönüllülük esasına göre ve bağımsız şekilde çalışmalarını yürütüyor.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Filistin, İsrail, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Raporuna Göre İsrail'in Filistinlilere İşkence Uygulamaları İnsanlığa Karşı Suç - Son Dakika

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