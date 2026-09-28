BM Sözcüsü Dujarric, Gazze'ye kritik malzeme girişi için İsrail'e onay çağrısı yaptı - Son Dakika
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BM Sözcüsü Dujarric, Gazze'ye kritik malzeme girişi için İsrail'e onay çağrısı yaptı

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BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, İsrail makamlarının yağış mevsimi için kritik malzemelerin Gazze'ye girişine hızlı onay vermesi gerektiğini söyledi. Gazze'de eylülün ilk 3 haftasında 88 bölgede ısınma noktaları kuruldu ancak barınak kiti, ısıtıcı ve çadır ihtiyacı sürüyor.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yağış mevsimine hazırlık için İsrail makamlarının kritik önem taşıyan malzemelerin Gazze'ye girişine "onay vermesi" gerektiğini belirtti.

Dujarric, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili güncel bilgileri aktardı.

Halkın çoğunun barınaklarda yaşamak zorunda kaldığı Gazze'de yağışlı mevsime hazırlık çalışmalarının hızla sürdüğünü aktaran Dujarric, eylülün ilk 3 haftasında Gazze nüfusunun yüzde 10'unu barındıran 88 bölgede toplu ısınma noktaları oluşturduklarını ancak malzeme sıkıntısının aşılmadığını dile getirdi.

Dujarric, "Ancak barınak kitleri, ısıtıcılar ve düzenli yakıt sevkiyatının yanı sıra çok daha fazla çadıra ihtiyaç duyulmaktadır. Hava sıcaklıkları düştüğünde halkın ihtiyaçlarını karşılamak için binlerce ısınma noktasına gereksinim duyulacaktır." ifadesini kullandı.

"İsrail makamlarının kritik önem taşıyan malzemelerin girişine onay vermesi ve bunu hızla yapması gerekmektedir." diyen Dujarric, Gazze'deki yıpranmış barınakların yenilenmesi ve tıkanmış drenaj hatlarının açılması gibi çalışmaların tamamlanması gerektiğini vurguladı.

Dujarric, finansman yetersizliği nedeniyle satın alma sürecinde olan çadır, branda ve yalıtım kitlerinin "yalnızca 50 bin haneyi destekleyebileceği" öngörüsünü paylaştı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü, Gazze'deki Filistinliler için kışlık giysi stokunun ise şu an için yalnızca yaklaşık 9 bin haneye yetebilecek düzeyde olduğunu bildirdi.

Batı Şeria'da yeni yerinden edilme olaylarının yaşanabileceğine işaret etti

Dujarric, işgal altındaki Batı Şeria'da, İsrail makamlarının El Halil kentine bağlı Masafer Yatta bölgesini "atış talim bölgesi" ilan ettiğini hatırlatarak, bu bölgedeki her 5 Filistinliden birinin son 4 haftada "yerinden edilmiş veya yıkım faaliyetlerinin etkilenmiş" olabileceği ihtimalini değerlendirdi.

Bölgedeki BM insani yardım ortakları ile irtibatta olduklarını söyleyen Dujarric, Batı Şeria'da perşembe günü 35 ev ve diğer yapıların yıkımından etkilenen Filistinliler hakkında bu kuruluşlardan bilgi aldıklarını kaydetti.

Kaynak: AA
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