BM Sözcüsü Dujarric, Karadeniz'de ticari gemilere yönelik İHA saldırılarını kınadı - Son Dakika
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BM Sözcüsü Dujarric, Karadeniz'de ticari gemilere yönelik İHA saldırılarını kınadı

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BM, Karadeniz'de ticari gemilere yönelik İHA saldırılarını kınadı. Sözcü Dujarric, Bulgaristan kıyılarındaki son saldırıya dikkat çekerek tahıl ve gıda taşıyan gemilere yönelik saldırıların çoğaldığını, bunun emtia fiyatlarında zincirleme etki yarattığını söyledi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Karadeniz'de ticari gemilere yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirilen saldırıları kınadı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında soruları cevapladı.

Karadeniz'deki ticari gemilere yönelik İHA saldırılarıyla ilgili soruya Dujarric, "Elbette, sivil gemilere yapılan saldırıları, özellikle de Bulgaristan kıyılarında gerçekleşen son saldırıyı kınıyoruz." dedi.

Dujarric, bu saldırıların çok endişe verici olduğuna vurgu yaparak, "Çünkü tahıl, gıda ve küresel pazara yönelik diğer ürünleri taşıyan gemilere yapılan bu saldırılar son zamanlarda çoğaldı ve genişledi." diye konuştu.

Ayrıca Hürmüz Boğazı çevresindeki durum da göz önüne alındığında bunun dünya çapındaki emtia fiyatları üzerinde korkunç bir zincirleme etki oluşturduğunu belirten Dujarric, "Karadeniz'de, Hürmüz Boğazı'nda ve dünyanın diğer bölgelerinde çalışan denizcilerin karşılaştığı risklerden ve çoğu zaman ölümcül risklerden bahsetmiyorum bile." ifadelerini kullandı.

Dujarric, bu anlamda tedarik zincirinde tüm malların hareketini sağlamak için son derece tehlikeli koşullar altında çalışmaya devam eden tüm denizcilere minnettar olduklarını söyledi.

Kaynak: AA
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