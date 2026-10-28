BM Sözcüsü Laurence, El Halil'de 6 gündür süren kuşatmayı toplu cezalandırmaya benzetti - Son Dakika
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BM Sözcüsü Laurence, El Halil'de 6 gündür süren kuşatmayı toplu cezalandırmaya benzetti

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BM Sözcüsü Laurence, El Halil\'de 6 gündür süren kuşatmayı toplu cezalandırmaya benzetti
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BM Sözcüsü Laurence, El Halil\'de 6 gündür süren kuşatmayı toplu cezalandırmaya benzetti
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BM İnsan Hakları Sözcüsü Jeremy Laurence, El Halil'de 6 gündür süren İsrail kuşatmasının toplu cezalandırma olabileceğini ve etnik temizlik endişesi yarattığını söyledi. Laurence, zorla yerinden edilme ve evlerde tutsaklığa dikkati çekerek kuşatmanın derhal sona ermesini istedi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Laurence, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentinde sürdürdüğü kuşatmanın "toplu cezalandırma" anlamına gelebileceğini belirterek, bu eylemlerle ilgili "etnik temizlik" endişelerini dile getirdi.

Laurence, Batı Şeria'da 6 gündür İsrail güçlerinin kuşatması ve saldırıları altındaki El Halil kentindeki son duruma ilişkin, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

İsrail güçlerinin gerçekleştirdiği "saldırgan operasyon" ve bunun sonucunda El Halil kentinde birçok kişinin zorla yerinden edilmesinden ciddi endişe duyduklarını söyleyen Laurence, "Sadece zorla yerinden edilme değil, aynı zamanda çok sayıda binanın, evin, ticari mülkün yıkıldığını da anlıyoruz. Şehirde hareket özgürlüğüne çok sıkı kısıtlamalar getirildi. Gördüğümüz şey, birçok insanın evlerine hapsedilmesi. (İsrail'in kuşatması) Bu operasyon sırasında esasen kendi evlerinde tutsak oldular." dedi.

Laurence, İsrailli yetkililerin ilettiği mesajın, El Halil'deki hareket özgürlüğüne ilişkin alınan önlemlerin oldukça sıkı olduğunu açıkça gösterdiğine işaret ederek "Bu açıkça toplu cezalandırma anlamına gelebilir. Bu eylemlerle ilgili olarak etnik temizlik konusunda da endişelerimizi dile getirdik." diye konuştu.

"El Halil'de bu zorla yerinden edilme ve baskıya derhal son verilmesini talep ediyoruz"

El Halil'de yaşananların "endişe verici" olduğunu vurgulayan Laurence, İsrailli yetkililerden duydukları mesajlardan, bu baskının yakın zamanda sona ermesinin görünmediğinin anlaşıldığını aktardı.

Laurence, "El Halil'de bu zorla yerinden edilme ve baskıya derhal son verilmesini talep ediyoruz. Gece boyunca insansız hava araçlarının şehirde uçtuğunu duyduk. Bugün de hala şehirde uçuyorlar, sokaklarda abluka devam ediyor. Temelde İsrail askerleri şehrin büyük bir bölümünü kapatmış durumda. Sokakların büyük ölçüde ıssız olduğunu görebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

"Bu işgal derhal sona ermeli ve insanların evlerine dönmelerine izin verilmeli"

Toplu cezalandırmanın, uluslararası hukukun ciddi bir ihlali olduğunun ve uluslararası insancıl hukuk kapsamında savaş suçu teşkil edebileceğinin altını çizen Laurence, İsrail'in El Halil'de gerçekleştirdiklerinin başlı başına etnik temizliğe eşdeğer olabileceğini yineledi.

Laurence, şunları kaydetti:

"Geçen yıl Batı Şeria'daki mülteci kamplarına ilişkin çok büyük ölçekli benzer bir operasyon olduğunu hatırlayacaksınız. On binlerce insan zorla yerinden edildi, kesinlikle bunun tekrarını görmek istemiyoruz. İşte bu yüzden bu (İsrail kuşatması) operasyonun sona ermesi gerektiğini yüksek sesle ve net bir şekilde dile getiriyoruz. BM'nin en yüksek mahkemesi olan Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Batı Şeria'daki işgal konusunda çok net bir duruş sergiledi; bu işgal derhal sona ermeli ve insanların evlerine dönmelerine izin verilmeli."

El Halil'deki gelişmeler, Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başlamasından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da artan askeri baskınlar, Filistinlilerin öldürülmesi ve gözaltına alınması, konut ve iş yerlerinin yıkılması, tarım arazilerinin tahrip edilmesi ve zorla yerinden etme uygulamalarıyla birlikte yaşanıyor.

Kaynak: AA
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