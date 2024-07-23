BM Sözcüsü: Sadece 1 Günde 150 Bin Kişi Han Yunus'ta Yerinden Edildi - Son Dakika
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BM Sözcüsü: Sadece 1 Günde 150 Bin Kişi Han Yunus'ta Yerinden Edildi

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, İsrail'in tahliye emirlerinin insanların hayatını altüst ettiğini ve riskleri artırdığını belirtti. Dujarric ayrıca, sadece bir günde 150 bin kişinin Han Yunus'tan kaçmak zorunda kaldığını ifade etti. UNICEF'e ait araçlara yapılan saldırı hakkında ise saldırının kim tarafından düzenlendiğinin bilinmediğini söyledi ve insani yardım çalışanlarına yönelik her saldırıyı kınadıklarını belirtti.

23.07.2024 20:21
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NEW Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, sadece 1 gün içinde 150 bin kişinin Han Yunus'ta yerinden edildiğini bildirdi.

BM Sözcüsü Dujarric, günlük basın toplantısında Gazze'deki gelişmeler hakkında bilgi verdi.

İsrail'in her bir "tahliye emrinin" insanların hayatını altüst ettiğine dikkati çeken Dujarric, aynı zamanda İsrail ordusunun saldırı öncesinde broşür atarak çok kısa sürede tahliye istemesinin riskleri artırdığının altını çizdi.

Dujarric, sadece dün 150 bin kişinin Han Yunus'tan kaçmak zorunda kaldığını ifade etti.

İnsanların yanlarına hiçbir şey alamadan kaçmak zorunda kaldığını kaydeden Dujarric, söz konusu kişilerin gittikleri alanlarda altyapı bulunmadığını da anımsattı.

UNICEF aracına saldırı

BM Çocuklara Yardım Fonu'na (UNICEF) ait 2 araca ateş açılması hakkında da konuşan Dujarric, saldırının kim tarafından düzenlendiğini bilmediklerini söyledi.

Dujarric, sahadaki meslektaşlarının "adli soruşturma" yapamadığını, "çatışmalar arasında" görevlerini sürdürmeye çalıştığını belirtti.

BM Sözcüsü, insani yardım çalışanları ve sivillere yönelik her saldırıyı kınadıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Stephane Dujarric, İsrail, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Sözcüsü: Sadece 1 Günde 150 Bin Kişi Han Yunus'ta Yerinden Edildi - Son Dakika

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