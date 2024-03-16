BM, Sudan'daki çatışmalara ateşkes ve sivillerin korunması çağrısı yaptı - Son Dakika
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BM, Sudan'daki çatışmalara ateşkes ve sivillerin korunması çağrısı yaptı

BM, Sudan\'daki çatışmalara ateşkes ve sivillerin korunması çağrısı yaptı

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Sudan'daki iç savaşın devam ettiği birinci yıl yaklaşırken çatışmanın taraflarına ateşkes ve sivillerin korunması çağrısında bulundu. BM Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilen karar tasarısında taraflara çatışmalara son verme ve diyalog yoluyla çözüm bulma çağrısı yapılmıştı. Sudan'da yaşanan çatışmalarda binlerce kişi hayatını kaybederken, milyonlarca insan yerinden edildi ve gıda güvensizliği yaşanıyor.

16.03.2024 09:17
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PORT Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, iç savaşın sürdüğü Sudan'da çatışmanın taraflarına ateşkes ve sivillerin korunması çağrısı yaptı.

X sosyal medya hesabından mesaj paylaşan Griffiths, "BM'nin ramazanda ateşkes çağrısına rağmen çatışmalar devam ediyor. Sudan savaşı birinci yılına yaklaşıyor. Artık vakti geldi. Tüm tarafları silahları susturmaya, sivilleri korumaya ve insani yardımların erişimini güvence altına almaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) 8 Mart'ta kabul edilen karar tasarısında taraflara çatışmalara acilen son verme çağrısına yer verilirken diyalog yoluyla çözüm arayışı teşvik edilmişti.

İnsani yardımlara ilişkin tüm engellerin kaldırılması talep edilen kararda taraflara uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeleri çağrısı yapılmıştı.

Sudan Ordu Komutan Yardımcısı Korgeneral Yasir el-Ata ise ramazanda ateşkes olmayacağını açıklamıştı.

Sudan'daki iç savaş

Sudan'da Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan komutasındaki ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), Aralık 2018'deki halk ayaklanması sonrasında yönetimi ele geçirip yaklaşık 30 yıl iktidarda kalan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in Nisan 2019'da devrilmesinin ardından sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümette yer almış, 2021'de ise sivil hükümete karşı birlikte darbe düzenlemişti.

Ordu ile HDK'nin, askeri ve güvenlik reformu kapsamında HDK'nin orduya entegrasyonu meselesinde anlaşmazlığa düşmesinin ardından 2023'ün nisan ayı ortasında iç savaş patlak vermişti.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyadaki en büyük yerinden edilme vakasının yaşandığı ve dünyadaki "en büyük açlık krizinin" yaşanabileceği uyarısında bulunulan Sudan'da ordu ve paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki çatışmalarda yaklaşık 14 bin kişi hayatını kaybetti, 8 milyon kişi yerinden edildi.

İç savaş nedeniyle 19 milyon çocuğun okula gidemediği ve nüfusunun yaklaşık yarısına tekabül eden 25 milyon insanın yardıma muhtaç hale geldiği ülkede Dünya Gıda Programı'nın 5 Şubat 2024'teki son raporuna göre, yaklaşık 18 milyon Sudanlı akut gıda güvensizliği yaşıyor ve bunların 5 milyonu açlığın eşiğinde.

Uluslararası toplumdan gelen ateşkes çağrılarına rağmen Sudan'da taraflar arasındaki çatışmalar ramazanda da sürüyor.

Kaynak: AA

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