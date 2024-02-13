BM, Sudan\'daki Gıda Krizine 15 Milyon Dolar Yardım Yapacak

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NEW Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'da derinleşen gıda kriziyle mücadeleye destek için 15 milyon dolar mali yardımda bulunacağını bildirdi.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, konuya ilişkin X sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

Griffiths, Sudan'da yaklaşık 5 milyon kişinin, çatışma devam ederken acil durum seviyesinde açlık yaşadığına işaret etti.

Durumun giderek kötüleştiğini aktaran Griffiths, BM'nin Merkezi Acil Durum Fonu'ndan Sudan'a 15 milyon dolar aktarma kararı aldığını duyurdu.

Griffiths, yardımın derinleşen gıda kriziyle mücadeleye destek sağlayacağını kaydetti.

Sudan'da iç savaş

Sudan, 2023 Nisan ayı ortasından bu yana Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan komutasındaki ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

HDK ve ordu, Aralık 2018'deki halk ayaklanması sonrasında yönetimi ele geçirip, yaklaşık 30 yıl iktidarda kalan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in Nisan 2019'da devrilmesinin ardından sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümette yer almış, 2021'de ise sivil hükümete karşı birlikte darbe düzenlemişti.

Ordu ve HDK'nin, askeri ile güvenlik reformu kapsamında HDK'nin orduya entegrasyonu meselesinde anlaşmazlığa düşmesinin ardından nisan ortasında iç savaş patlak vermişti.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 6 milyon kişi ülke içinde başka şehirlere, 1,7 milyon kişi çevre ülkelere kaçtı.