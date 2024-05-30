BM, Sudanlı çocukların hayatının risk altında olduğunu açıkladı - Son Dakika
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BM, Sudanlı çocukların hayatının risk altında olduğunu açıkladı

Birleşmiş Milletler (BM), Sudanlı çocukların hayatının risk altında olduğunu belirterek, tüm neslin yetersiz beslenme, hastalık ve ölümden korunması için acil önlemler alınması çağrısında bulundu. BM'nin açıklamasında, Sudan'da çocukların ve annelerin beslenme durumlarında önemli bir bozulma olduğu vurgulandı. Ülkenin artan kıtlık riskiyle karşı karşıya olduğu ve bu durumun çocukların ve annelerin durumunu daha da kötüleştireceği ifade edildi. Ayrıca, Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletindeki ölümler ve insan hakları ihlalleriyle ilgili raporların korkunç olduğu belirtildi.

30.05.2024 23:11
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PORT Birleşmiş Milletler (BM), Sudanlı çocukların hayatının "risk altında olduğu" uyarısında bulunarak, tüm nesli yetersiz beslenme, hastalık ve ölümden korumak için "acil önlemler" alınması çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Dünya Gıda Programı (WFP), Sudan'daki durumla ilgili ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, tüm göstergelerin savaşın harap ettiği ülkede çocukların ve annelerin beslenme durumlarında "önemli bir bozulma" olduğuna işaret ettiği uyarısında bulunuldu.

Çocukların hayatının risk altında olduğu vurgulanan açıklamada, tüm nesli yetersiz beslenmeden, hastalıktan ve ölümden korumak için acil eyleme ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekildi.

"Ülke artan kıtlık riskiyle karşı karşıya"

Açıklamada, ülkenin çatışmalardan kaynaklanan "artan kıtlık riskiyle" karşı karşıya olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu, özellikle küçük çocuklar arasında can kaybı da dahil olmak üzere feci sonuçlara yol açacak. Önümüzdeki aylarda yağmur mevsimi başlarsa çocukların ve annelerin durumu daha da kötüleşecek, bu da yerel toplulukları izole edecek ve hastalık oranlarını artıracak."

"Faşir'deki insan hakları ihlallerine ilişkin raporlar korkunç"

BM Genel Sekreteri Sudan Özel Temsilci Yardımcısı ve Sudan İnsani Yardım Koordinatörü Clementine Nkweta-Salami de yaptığı açıklamada, Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'deki ölümlere ve insan hakları ihlallerine ilişkin raporların "korkunç" olduğunu ifade etti.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu ailelerin güvenlik arayışı için şehri terk etmelerinin engellendiğine işaret eden Salami, "Çatışmanın taraflarının sağlık tesisleri, mülteci kampları ve hayati önem taşıyan sivil altyapıyı hedef aldığına dair çok rahatsız edici raporlar alıyoruz." ifadesini kullandı.

Salami, Faşir'in birçok mahallesinde artık elektrik ve su hizmetlerinin olmadığını, insanların gıda ve sağlık hizmetlerine erişiminin sınırlı olduğunu kaydetti.

Sudan'daki savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ve HDK arasındaki güç mücadelesi 1 yıldan fazla süredir devam ediyor.

Nisan 2023 ortasında başlayan ve Sudan'ın çoğu eyaletinde devam eden savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletlerde hakimiyetini sürdürürken HDK'nin, batı ve güney eyaletlerinde etkili olduğu görülüyor.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 16 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 8,7 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.

Kaynak: AA

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