BM: Suriye'de 16,7 milyon kişi insani yardıma muhtaç - Son Dakika
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BM: Suriye'de 16,7 milyon kişi insani yardıma muhtaç

BM: Suriye\'de 16,7 milyon kişi insani yardıma muhtaç

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, Suriye'de 16,7 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olduğunu açıkladı. Griffiths, depremler ve süren çatışmaların temel hizmetleri ve ekonomik durumu kötüleştirdiğini belirtti. Suriye'deki acıların arttığını vurgulayan Griffiths, mevcut durumun sürmesinin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

27.02.2024 19:11  Güncelleme: 19:12
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NEW Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Suriye'de 16,7 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olduğunu bildirdi.
Griffiths, BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen Suriye oturumunda konuştu.
6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin, son yüzyılın en şiddetli depremlerinden olduğuna işaret eden Griffiths, depremlerin hem Türkiye hem de Suriye'de binlerce can aldığını ve milyonlarca kişinin yaralanmasına sebep olduğunu anımsattı.

Griffiths, Suriye'de 12 yıldan fazla süren ihtilaf nedeniyle depremlerin etkisinin çok daha fazla olduğuna dikkati çekerek, temel hizmetler ve barınakların yeniden inşa edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Suriye'de durumun son 1 yılda kötüleştiğine işaret eden Griffiths, "Suriye'de 16,7 milyon kişi insani yardıma muhtaç. Bu tüm nüfusun yaklaşık dörtte üçüne denk geliyor." bilgisini paylaştı.

Griffiths, aynı zamanda Suriye'de süren çatışmaların temel hizmetler, su tedariki ve ekonomik durumu kötüleştirdiğini kaydederek, "Tüm taraflara uluslararası insancıl hukuka saygı duymaları çağrımı yineliyorum." dedi.

Uluslararası toplumun dikkati dağılırken Suriye halkının acısının arttığını ifade eden Griffiths, "Mevcut durumun sürmesini kabul edemeyiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BM: Suriye'de 16,7 milyon kişi insani yardıma muhtaç - Son Dakika

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