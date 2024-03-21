BM: Suriye'de insani yardıma muhtaç kişi sayısı 13 yılın en yüksek düzeyine ulaştı - Son Dakika
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BM: Suriye'de insani yardıma muhtaç kişi sayısı 13 yılın en yüksek düzeyine ulaştı

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'de halihazırda 16,7 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olduğunu ve bu rakamın 13 yıllık savaş sürecinde en yüksek düzeye ulaştığını bildirdi. BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, ülkedeki gelişmelerin yanlış yönde ilerlediğini ve güvenlik, insani durum, insan hakları ve siyasi alanda gerilemeler olduğunu vurguladı. Suriye'de çatışmaların hala devam ettiğini ve bölgesel etkilerin sürdüğünü belirten Pedersen, acilen insani ateşkes sağlanması gerektiğini ifade etti. Suriye'de savaş öncesi nüfusun yarısının yerinden edildiğini ve çoğunun ülkelerine dönemediğini belirten Pedersen, ulusal ateşkes için harekete geçilmesi gerektiğini söyledi. BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Joyce Msuya ise Suriye'de 7 milyon kişinin yerinden edildiğini ve yaklaşık 13 milyon kişinin gıda yardımına muhtaç olduğunu açıkladı. Msuya, insani yardıma muhtaç kişilerin sayısının artmasına rağmen fonların düştüğünü ve desteğin artırılması çağrısında bulundu.

21.03.2024 18:05
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NEW Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'de halihazırda 16,7 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olduğunu, bu rakamın 13 yıllık savaş sürecinde en yüksek düzeye ulaştığını bildirdi.

BM Güvenlik Konseyi'nde Suriye'de siyasi ve insani durum hakkında oturum düzenlendi.

Burada üye ülkeleri bilgilendiren BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye'de tüm gelişmelerin "yanlış yönde" gittiğini, güvenlik, insani durum, insan hakları ve siyasi alanda gerilemeler olduğunu dile getirdi.

Pedersen, 13 yılın ardından çatışmanın çok sayıda cephede devam ettiğini, bölgesel etkilerin sürdüğünü dile getirdi.

Gazze'deki çatışmanın bölgesel etkilerinin ciddi endişe yarattığını kaydeden Pedersen, acilen insani ateşkes sağlanması gerektiğini vurguladı.

Pedersen, Suriye'de de gerginliğin azaltılması ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı uyarınca ulusal ateşkes için harekete geçilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Ülkedeki insani durumun kötüleştiğine işaret eden Pedersen, "16,7 milyon kişi insani yardıma muhtaç durumda. Bu, 13 yılın en yüksek düzeyi." dedi.

Pedersen, Suriye'de savaş öncesi nüfusun yarısının yerinden edildiğini ve çoğunun güvenlik ve yaşam koşulları nedeniyle ülkelerine dönemediğini belirtti.

Geçen ay Suriye Anayasa Komitesi'nin Cenevre'de nisan ayında toplanması için çağrıda bulunduğunu anımsatan Pedersen, davetinin Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) tarafından kabul edildiğini ancak Suriye rejimince reddedildiğini bildirdi.

Destek çağrısı

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatör Yardımcısı Joyce Msuya ise Suriye'de 7 milyon kişinin yerinden edildiğini, yaklaşık 13 milyon kişinin ise gıda yardımına muhtaç olduğunu dile getirdi.

Son 5 yılda 5 yaş altı çocuklarda gıdasızlığın 3 kat arttığını aktaran Msuya, yarım milyondan fazla çocuğun bu nedenle tedaviye ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

Msuya, insani yardıma muhtaç kişilerin rekor sayıya ulaşmasına rağmen fonların da rekor seviyede düştüğünü belirtti.

İnsani yardım için desteğin artırılması çağrısında bulunan Msuya, Suriye'de aynı zamanda gıda fiyatları ve hayat pahalılığının çok ciddi bir şekilde artmaya devam ettiğine dikkati çekti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: BM: Suriye'de insani yardıma muhtaç kişi sayısı 13 yılın en yüksek düzeyine ulaştı - Son Dakika
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