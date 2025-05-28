BM Temsilcisi: Gazze'deki Saldırılar İnsanlık Dışı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

BM Temsilcisi: Gazze'deki Saldırılar İnsanlık Dışı

28.05.2025 13:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM temsilcisi Sunghay, Gazze'deki saldırılar ve çocukların durumu hakkında endişelerini dile getirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki temsilcisi Ajith Sunghay, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında sığınaklarda kalan çocukların diri diri yakılmasına tepki göstererek, "Bu, Gazze'de tanık olduğumuz insanlık dışılığın sadece bir anlık görüntüsü." ifadelerini kullandı.

Sunghay, BM Cenevre Ofisine Akredite Basın Mensupları Birliği (ACANU) üyesi gazetecilerle bir araya gelerek, İsrail'in saldırıları altında bulunan Filistin topraklarındaki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Uluslararası gazetecilerin Gazze'ye girişinin hala engellendiğini belirten Sunghay, şunları kaydetti:

"Gazze'de çalışan gazetecilerin, orada yaşananları anlatma ve gösterme konusundaki cesaretlerini ve kararlılıklarını selamlıyoruz. Aileleri ve arkadaşları en travmatik deneyimlere maruz kalsalar bile, onlar çalışmalarına devam ettiler. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin de doğruladığı üzere, Gazze'de öldürülen 217 Filistinli gazetecinin aileleri, arkadaşları ve meslektaşlarıyla dayanışma içerisindeyiz."

Sunghay, dün Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yer alan bir yardım dağıtım merkezine düzenlenen saldırıya işaret ederek, "Dağıtım sahasında en az 47 kişinin yaralanmasından kimin sorumlu olduğu konusunda şu anda sahip olduğumuz bilgi, bunun İsrail ordusu tarafından açılan ateş sonucu meydana geldiği yönünde. Ancak bilgi toplamaya ve doğrulamaya devam ediyoruz." dedi.

Gazze'deki durumun her gün daha kötüye gittiğini ifade eden Sunghay, geçen haftalarda İsrail ordusunun sivillere ve sivil alanlarına yönelik saldırıları nedeniyle yüzlerce kişinin öldüğünü ve binlerce kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

Sunghay, "(İsrail saldırıları) Tüm bunlar, uluslararası insancıl hukukun gerektirdiği ayrımcılık ve orantılılık ilkelerinin göz ardı edildiğini gösteriyor. Gazze'de bir başka korkutucu hafta sonu daha geçirdik. Sığınaklarda diri diri yakılan çocuklar oldu, çadırlarda anne babalarıyla kalan çocuklar öldürülüyor. Bu, Gazze'de tanık olduğumuz insanlık dışılığın sadece bir anlık görüntüsü." diye konuştu.

Açlık ve yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuklar ve onların beslenmesini sağlayamayan ebeveynlerine de tanık olduklarını söyleyen Sunghay, zayıflamış bebeklerin görüntülerinin yürek parçalayıcı olduğunun altını çizdi.

Sunghay, işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlilerin, İsrail güçleri tarafından yasa dışı öldürmelere, baskınlara ve tutuklamalara, sistemsel ayrımcılığa ve fanatik yerleşimci şiddetiyle zorla yerinden edilmeye maruz kaldığını söyledi.

Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail'in, işgal altındaki Filistin topraklarındaki varlığının hukuka aykırı ve tüm İsrailli yerleşimcileri tahliye etme yükümlülüğü altında olduğu yönündeki bulgusunu hatırlatan Sunghay, "Buna rağmen İsrail, toprakların büyük bir bölümündeki hukuka aykırı ilhakını pekiştiriyor. Bu durdurulmalı." dedi.

Yardım merkezine gelen Filistinlileri dağıtmak ateş açıldı

İsrail yönetiminin desteklediği ve dün faaliyetlerine başladığı duyurulan Gazze Şeridi'nin güneyindeki "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın kontrolündeki dağıtım noktasında ABD'li görevlilerin, yardım almak için alana giren binlerce Filistinliyi dağıtmak için havaya ateş açtığı bildirilmişti.

Yerel basında yer alan haberde, binlerce Filistinlinin yardım almak için Gazze'nin güneyindeki Refah'ta kurulan dağıtım merkezine akın ettiği belirtilmişti.

Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunun Refah'ta yer alan bir yardım dağıtım merkezine düzenlediği saldırıda 3 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 46 kişinin ise yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Temsilcisi: Gazze'deki Saldırılar İnsanlık Dışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muşspor, 31 yıl aradan sonra 2. Lig’e yükseldi Muşspor, 31 yıl aradan sonra 2. Lig'e yükseldi
Kapkaççı kaçtı, Alman turist kovaladı, esnaf yakaladı Kapkaççı kaçtı, Alman turist kovaladı, esnaf yakaladı
O sözler pahalıya patladı Karamollaoğlu, Erdoğan’a 70 bin TL tazminat ödeyecek O sözler pahalıya patladı! Karamollaoğlu, Erdoğan'a 70 bin TL tazminat ödeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmalarımıza başladık Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmalarımıza başladık
Emre Belözoğlu Galatasaray’ın yıldızını Antalyaspor’a istiyor Emre Belözoğlu Galatasaray'ın yıldızını Antalyaspor'a istiyor
Off-road ekibine yanlışlıkla “Kutsal topraklara hoş geldiniz“ flaması gönderildi Off-road ekibine yanlışlıkla "Kutsal topraklara hoş geldiniz" flaması gönderildi
Hakime söylediği sözler pahalıya patladı Deniz Akkaya’ya hapis cezası Hakime söylediği sözler pahalıya patladı! Deniz Akkaya'ya hapis cezası
Şampiyon danasını satmaktan vazgeçti: Cumhurbaşkanına hediye edeceğim Şampiyon danasını satmaktan vazgeçti: Cumhurbaşkanına hediye edeceğim
Fenerbahçe’den apar topar gönderilen İsak Vural’a İspanya’dan sürpriz talip Fenerbahçe'den apar topar gönderilen İsak Vural'a İspanya'dan sürpriz talip
MHP’nin TBMM Başkanvekili Celal Adan oldu MHP'nin TBMM Başkanvekili Celal Adan oldu
Arda Güler’e Premier Lig’den sürpriz talip Arda Güler'e Premier Lig'den sürpriz talip

12:29
İtirafçı olan İmamoğlu’nun ortağı Seyfi Beyaz’ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
İtirafçı olan İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
11:55
Suudi Arabistan’da Prens Selman’a karşı isyan başlattılar
Suudi Arabistan'da Prens Selman'a karşı isyan başlattılar
11:31
Aparta gizli kamera yerleştiren sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu
Aparta gizli kamera yerleştiren sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu
10:21
Terör olaylarında büyük yıkıma uğrayan ilçenin son hali inanılmaz
Terör olaylarında büyük yıkıma uğrayan ilçenin son hali inanılmaz
09:46
İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo
İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo
17:42
Çin’de kimya fabrikasında patlama: 5 ölü, 19 yaralı
Çin'de kimya fabrikasında patlama: 5 ölü, 19 yaralı
17:40
Bağcılar’da iş insanını takip edip 4 milyon lirayı gasbettiler
Bağcılar'da iş insanını takip edip 4 milyon lirayı gasbettiler
17:37
Damien Comolli, İtalyan devinin başına geçiyor
Damien Comolli, İtalyan devinin başına geçiyor
17:18
İnan Kıraç’ın fiili ehliyeti kaldırıldı
İnan Kıraç'ın fiili ehliyeti kaldırıldı
17:17
Eşiyle birlikte çıktığı yaylada dev mantarlar buldu
Eşiyle birlikte çıktığı yaylada dev mantarlar buldu
17:13
Sergen Yalçın Galatasaray’ın Yenikapı’daki organizasyonunu eleştirdi: Geçmiş olsun ona
Sergen Yalçın Galatasaray'ın Yenikapı'daki organizasyonunu eleştirdi: Geçmiş olsun ona
17:09
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2025 13:40:41. #7.13#
SON DAKİKA: BM Temsilcisi: Gazze'deki Saldırılar İnsanlık Dışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.