Üye Girişi
Son Dakika Logo

BM Temsilcisi İran'da Savaşın Etkilerini Vurguladı

09.04.2026 16:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jean Arnault, İran'daki saldırıların sivil zararlara yol açtığını ve savaşın sona ermesi gerektiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Özel Temsilcisi Jean Arnault, çeşitli temaslarda bulunmak üzere İran'a ziyaret gerçekleştirdi.

Arnault, başkent Tahran'da İran Kızılayı Başkanı Pir Hüseyin Kolivend ile düzenlediği basın toplantısında konuştu.

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab'da ABD ve İsrail tarafından Şeceretüt-Tayyibe Kız İlkokulu'na düzenlenen ve 150'den fazla öğrencinin hayatını kaybettiği saldırıyı hatırlatan Arnault, bunun "dünya tarihine geçecek bir katliam" olduğuna dikkati çekti.

BM'li yetkili, "Bu savaşın sonuçları oldukça vahim. Çünkü kadınlar ile çocuklara karşı suçlar işlendi ve onlar bu durumdan dolayı acı çekiyorlar." dedi.

Arnault, İran ziyaretinde savaşın siviller için ne kadar büyük bir yıkım getirdiğini gördüğünü belirterek, savaşın sona ermesi için çaba gösterdiklerini vurguladı.

125 bin 392 sivil birim zarar gördü

İran Kızılayı Başkanı Kolivend ise İran'a yönelik saldırılarda 100 bin 732'si konut, 23 bin 413'ü ticari birim olmak üzere 125 bin 392 sivil birimin zarar gördüğünü söyledi.

Saldırılarda ayrıca, 338 sağlık merkezi ile 32 üniversitenin de hasar aldığını belirten Kolivend, 43 ambulans ve 3 yardım helikopterinin de zarar gördüğünü hatırlattı.

Kolivend, ABD'nin İran'ın medeniyetini yok etmekle tehdit ettiğini, bunun savaş suçu olduğunu belirterek, benzer saldırıların başka ülkelere de yönelebileceğini ve suçluların durdurulması gerektiğini kaydetti.

Basın toplantısının ardından Kolivend ve Arnault, Tahran'da saldırıların hedefi olan ve ciddi hasar gören Şerif Teknoloji Üniversitesi'nde incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Dış Politika, Güncel, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 17:38:05. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.