BM Temsilcisi: İsrail Hesap Vermiyor

NEW Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Majed Bamya, İsrail'in BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını bedel ödemeden ihlal etmeyi sürdürdüğünü, bunun da suçlar ve yasa dışı eylemlerin devamına olanak tanıdığını belirtti.

Bamya, BMGK'de düzenlenen Gazze oturumunda konuştu.

Gazze'de ve Batı Şeria'da katliamın devam ettiğine dikkati çeken Bamya, "Bu Konsey'in kararlarını ihlal edenlerin hesap vermemesinin bedeli, suçların ve yasa dışı eylemlerin sürmesine olanak tanımaktadır." dedi.

Bamya, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere yönelik kınamaların yaklaşık 60 yıldır sürdüğünü anımsatarak, hesap verilebilirliğin olmaması nedeniyle söz konusu faaliyetlerin hala hız kesmeden devam ettiğini vurguladı.

"Hiçbir şey soykırımı haklı gösteremez"

Filistinlilerin katledilmesinin bir "hak" olduğu düşüncesini kesin bir biçimde reddettiklerini belirten Bamya, "Bu, ilk günden beri tutumumuzdu. Bugün 632. gün ve bu katliam hala sürüyor. Hiçbir şey bir soykırımı haklı gösteremez. Bir halk, varoluşsal bir tehdit karşısında hayatta kalma mücadelesi veriyor. Filistinlilerin isteği, çocuklarının acı ve ölüm olmadan büyüdüğünü görmek. Onlara sunulan tek ufkun ya ölüm kefeni ya da baskı zincirleri olmasını reddediyorlar." ifadelerini kullandı.

BMGK sürekli olarak toplanmaya devam ederken Gazze'de soykırımın sürdüğüne dikkati çeken Bamya, artık sorumluların hesap vermesini sağlayacak, suçların devam etmesine engel olacak, katliamı durduracak ve yardımların Gazze Şeridi boyunca onurlu bir şekilde ulaştırılmasını temin edecek kararların ertelenmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Bamya, "Sürekli olarak insanlığın bir parçası olduğumuzu ve insan gibi muamele görmemiz gerektiğini tekrar tekrar dile getirmek zorunda kalmak, katlanılmaz ve açıkçası aşağılayıcı bir durum." diye konuştu.

Filistinlilerin "hayatlarını yabancı bir işgal altında yaşamak ya da tekrar tekrar ölüm, yıkım, yerinden edilme ve mülksüzleştirmeye maruz kalmak" için doğmadıklarını belirten Bamya, "Bu bizim kaderimiz değil. Bu hakları kendileri için talep edenlerden daha aşağı varlıklar değiliz." dedi.

Majed Bamya, bir ulusun zorla yok edilmesi ya da bir halkın sürekli işgal altında tutulmasının korkunç ve kabul edilemez olduğunun altını çizdi.

Filistinlilere karşı işlenen suçlara ilişkin bir mutabakat olması gerektiğini kaydeden Bamya, "Ama söz konusu Filistin halkı olduğunda durum değişiyor. Biz bu konuda deneyimliyiz. Söz konusu biz olduğumuzda insanlar, savunulamaz olanı savunmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

"Filistinlilerden pasiflik talep edilirken, İsrail'in güçlendirilmesi mazur görülemez"

Bamya, başkenti Doğu Kudüs olan ve İsrail ile barış ve güvenlik içinde yan yana yaşayan bağımsız ve egemen bir Filistin devleti kurulmadan hiçbir çözümün yaşama şansı bulunmadığını vurgulayarak, kendilerinin halklarına yönelik katliam sürerken hala iki devletli çözümden bahsetmeye devam etmelerinin önemini vurguladı.

"Filistinlilerden sürekli pasiflik talep edilirken, İsrail ordusunun güçlendirilmesini mazur ya da hoş gören çifte standardın" asla haklı gösterilemeyeceğini dile getiren Bamya, bu şekilde ilerleme kaydedilemeyeceğini söyledi.

Filistin halkının katliam sona erdiğinde de yaşadıkları acılara rağmen hayatlarına kaldıkları yerden devam etmelerinin beklendiğini, bunun insani olmadığını söyleyen Bamya, "Biz yalnızca, uluslararası hukukun bize tanıdığı hakları talep ediyoruz. Ancak daha azını da asla kabul etmeyeceğiz." dedi.