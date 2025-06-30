BM Temsilcisi: İsrail Hesap Vermiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

BM Temsilcisi: İsrail Hesap Vermiyor

30.06.2025 20:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bamya, İsrail'in BM kararlarını ihlal etmesinin suçları artırdığını ve Filistinlilerin acı çektiğini vurguladı.

NEW Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Majed Bamya, İsrail'in BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını bedel ödemeden ihlal etmeyi sürdürdüğünü, bunun da suçlar ve yasa dışı eylemlerin devamına olanak tanıdığını belirtti.

Bamya, BMGK'de düzenlenen Gazze oturumunda konuştu.

Gazze'de ve Batı Şeria'da katliamın devam ettiğine dikkati çeken Bamya, "Bu Konsey'in kararlarını ihlal edenlerin hesap vermemesinin bedeli, suçların ve yasa dışı eylemlerin sürmesine olanak tanımaktadır." dedi.

Bamya, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere yönelik kınamaların yaklaşık 60 yıldır sürdüğünü anımsatarak, hesap verilebilirliğin olmaması nedeniyle söz konusu faaliyetlerin hala hız kesmeden devam ettiğini vurguladı.

"Hiçbir şey soykırımı haklı gösteremez"

Filistinlilerin katledilmesinin bir "hak" olduğu düşüncesini kesin bir biçimde reddettiklerini belirten Bamya, "Bu, ilk günden beri tutumumuzdu. Bugün 632. gün ve bu katliam hala sürüyor. Hiçbir şey bir soykırımı haklı gösteremez. Bir halk, varoluşsal bir tehdit karşısında hayatta kalma mücadelesi veriyor. Filistinlilerin isteği, çocuklarının acı ve ölüm olmadan büyüdüğünü görmek. Onlara sunulan tek ufkun ya ölüm kefeni ya da baskı zincirleri olmasını reddediyorlar." ifadelerini kullandı.

BMGK sürekli olarak toplanmaya devam ederken Gazze'de soykırımın sürdüğüne dikkati çeken Bamya, artık sorumluların hesap vermesini sağlayacak, suçların devam etmesine engel olacak, katliamı durduracak ve yardımların Gazze Şeridi boyunca onurlu bir şekilde ulaştırılmasını temin edecek kararların ertelenmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Bamya, "Sürekli olarak insanlığın bir parçası olduğumuzu ve insan gibi muamele görmemiz gerektiğini tekrar tekrar dile getirmek zorunda kalmak, katlanılmaz ve açıkçası aşağılayıcı bir durum." diye konuştu.

Filistinlilerin "hayatlarını yabancı bir işgal altında yaşamak ya da tekrar tekrar ölüm, yıkım, yerinden edilme ve mülksüzleştirmeye maruz kalmak" için doğmadıklarını belirten Bamya, "Bu bizim kaderimiz değil. Bu hakları kendileri için talep edenlerden daha aşağı varlıklar değiliz." dedi.

Majed Bamya, bir ulusun zorla yok edilmesi ya da bir halkın sürekli işgal altında tutulmasının korkunç ve kabul edilemez olduğunun altını çizdi.

Filistinlilere karşı işlenen suçlara ilişkin bir mutabakat olması gerektiğini kaydeden Bamya, "Ama söz konusu Filistin halkı olduğunda durum değişiyor. Biz bu konuda deneyimliyiz. Söz konusu biz olduğumuzda insanlar, savunulamaz olanı savunmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

"Filistinlilerden pasiflik talep edilirken, İsrail'in güçlendirilmesi mazur görülemez"

Bamya, başkenti Doğu Kudüs olan ve İsrail ile barış ve güvenlik içinde yan yana yaşayan bağımsız ve egemen bir Filistin devleti kurulmadan hiçbir çözümün yaşama şansı bulunmadığını vurgulayarak, kendilerinin halklarına yönelik katliam sürerken hala iki devletli çözümden bahsetmeye devam etmelerinin önemini vurguladı.

"Filistinlilerden sürekli pasiflik talep edilirken, İsrail ordusunun güçlendirilmesini mazur ya da hoş gören çifte standardın" asla haklı gösterilemeyeceğini dile getiren Bamya, bu şekilde ilerleme kaydedilemeyeceğini söyledi.

Filistin halkının katliam sona erdiğinde de yaşadıkları acılara rağmen hayatlarına kaldıkları yerden devam etmelerinin beklendiğini, bunun insani olmadığını söyleyen Bamya, "Biz yalnızca, uluslararası hukukun bize tanıdığı hakları talep ediyoruz. Ancak daha azını da asla kabul etmeyeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Temsilcisi: İsrail Hesap Vermiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski takımından Messi’ye soğuk duş Neye uğradığını şaşırdı Eski takımından Messi'ye soğuk duş! Neye uğradığını şaşırdı
Manisa’daki orman yangınına neden olan kişi tutuklandı Manisa'daki orman yangınına neden olan kişi tutuklandı
Hindistan’da dini törende izdiham: 3 ölü, 50’den fazla yaralı Hindistan'da dini törende izdiham: 3 ölü, 50'den fazla yaralı
İsrail, 19 evi içindeki insanlarla birlikte yıktı 43 kişi hayatını kaybetti İsrail, 19 evi içindeki insanlarla birlikte yıktı! 43 kişi hayatını kaybetti
Mersin’deki Göksu Deltası’nda yangın Mersin'deki Göksu Deltası'nda yangın
Macron, İran’da tutuklu Fransızların serbest bırakılmasını istedi Macron, İran'da tutuklu Fransızların serbest bırakılmasını istedi
İzmir’deki yangından duygu dolu görüntüler: Mahsur kalanları ekipler böyle kurtardı İzmir'deki yangından duygu dolu görüntüler: Mahsur kalanları ekipler böyle kurtardı
Yangında mahsur kalanları ekipler böyle kurtardı Yangında mahsur kalanları ekipler böyle kurtardı
Aşırı hız yaptı, aracı hurdaya döndü Sürücü ağır yaralı Aşırı hız yaptı, aracı hurdaya döndü! Sürücü ağır yaralı
Kız isteme tartışmasında tabancayla vurulan polis memuru hayatını kaybetti Kız isteme tartışmasında tabancayla vurulan polis memuru hayatını kaybetti
Filistin topraklarını gasbeden İsrailli bir grup kendi askerlerine saldırdı Filistin topraklarını gasbeden İsrailli bir grup kendi askerlerine saldırdı

20:00
2026 NATO zirvesi temmuz ayında Ankara’da yapılacak
2026 NATO zirvesi temmuz ayında Ankara'da yapılacak
19:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK içinde sabotaj peşinde olanlar var. Sabrımız yanlış anlaşılmasın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK içinde sabotaj peşinde olanlar var. Sabrımız yanlış anlaşılmasın
19:15
Seferihisar’da alevler evlere yaklaştı 1 mahalle tahliye edildi
Seferihisar'da alevler evlere yaklaştı! 1 mahalle tahliye edildi
16:25
Türkiye mutlak butlanı konuşurken dikkat çeken anket: Kılıçdaroğlu mu, Özel mi
Türkiye mutlak butlanı konuşurken dikkat çeken anket: Kılıçdaroğlu mu, Özel mi?
09:41
Trump, İran’a yaptırımları kaldırma şartını açıkladı
Trump, İran'a yaptırımları kaldırma şartını açıkladı
09:32
Schengen vizesinde yeni dönem Almanya itiraz hakkını kaldırıyor
Schengen vizesinde yeni dönem! Almanya itiraz hakkını kaldırıyor
09:11
Nihal Candan’ın babası isyan etti: Çocuklarım şöhretle sapıttı
Nihal Candan'ın babası isyan etti: Çocuklarım şöhretle sapıttı
08:57
Lotoda binlerce kişi milyoner olduğunu sandı gerçek çok başka çıktı
Lotoda binlerce kişi milyoner olduğunu sandı gerçek çok başka çıktı
08:39
Ev bile tuttular Fenerbahçe, yıldız golcünün transferinde sona geldi
Ev bile tuttular! Fenerbahçe, yıldız golcünün transferinde sona geldi
08:32
Ece Erken, bir zamanlar ’’Eniştem’’ dediği Sinan Akçıl’la el ele yakalandı
Ece Erken, bir zamanlar ''Eniştem'' dediği Sinan Akçıl'la el ele yakalandı
08:28
TÜBİTAK tersine beyin göçü için harekete geçti 186 bin TL maaş verecekler
TÜBİTAK tersine beyin göçü için harekete geçti! 186 bin TL maaş verecekler
08:09
Ünlü bebek bezi markası Türkiye pazarından çekildi
Ünlü bebek bezi markası Türkiye pazarından çekildi
07:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla 2 mahkumun kalan cezaları kaldırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 2 mahkumun kalan cezaları kaldırıldı
07:14
Filistin topraklarını gasbeden İsrailli bir grup kendi askerlerine saldırdı
Filistin topraklarını gasbeden İsrailli bir grup kendi askerlerine saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2025 20:36:11. #7.11#
SON DAKİKA: BM Temsilcisi: İsrail Hesap Vermiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.