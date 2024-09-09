BM: İsrail'in Cinsel Şiddeti Kabul Edilemez - Son Dakika
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BM: İsrail'in Cinsel Şiddeti Kabul Edilemez

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Çatışma Bölgelerinde Cinsel Şiddet Özel Temsilcisi Pramila Patten, İsrail'in, alıkoyduğu Filistinlilere uyguladığı cinsel şiddetin 'kabul edilemez' olduğunu bildirdi. Patten, bu tür eylemlerin insan haklarının ihlali olduğunu ve bölgedeki barış çabalarını baltaladığını belirtti.

09.09.2024 20:46
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BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Çatışma Bölgelerinde Cinsel Şiddet Özel Temsilcisi Pramila Patten, İsrail'in, alıkoyduğu Filistinlilere uyguladığı cinsel şiddetin "kabul edilemez" olduğunu bildirdi.

BM'den yapılan yazılı açıklamada, Patten'in, "İsrail gözetimi altındaki Filistinli erkek, kadın ve çocukların gözaltı koşullarında dramatik bir kötüleşme olduğunu" anlatan BM raporları konusundaki "derin endişelerine" yer verildi.

Açıklamaya göre, Patten, "Herhangi bir biçimde ve bağlamda, özellikle de gözaltı ortamlarında cinsel şiddet ve işkence kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Patten, "bu tür iğrenç eylemlerin" yalnızca insan haklarının ve insan onurunun ciddi bir ihlalini oluşturmakla kalmadığını, aynı zamanda bölgede "barış ve istikrara yönelik çabaları da baltaladığını" belirtti.

Mağdurlara iyileşme sürecini başlatmak için gerekli tıbbi ve psikolojik desteğin sağlanması çağrısında bulunan Patten, temmuzda İsrail'in güneyindeki Sde Teiman Askeri Üssü'nde 9 İsrail askerinin, Filistinli bir erkek tutukluya cinsel şiddet uyguladığını ve ağır yaralanan bu kişinin hastaneye kaldırıldığını hatırlattı.

Uluslararası insan hakları standartlarının korunmasının ve gözaltı koşullarının, uluslararası norm ve standartlara sıkı sıkıya uymasının önemini vurgulayan Patten, İsrailli yetkililere, ilgili uluslararası kuruluşların, işgal altındaki Filistin Topraklarındaki gözaltı tesislerine engelsiz erişim sağlaması konusunda çağrıda bulundu.

Pramila Patten, "Özellikle bazı İsrailli siyasi aktörlerin, devam eden adalet süreçlerine müdahale etme veya bu yöntemlerin kullanımını meşrulaştırma girişimleri beni endişelendiriyor." görüşünü paylaştı.

Gözaltı ortamlarında cinsel şiddetin asla normalleştirilmemesi gerektiğini ve cezasızlığın failleri cesaretlendireceğini belirten Patten, iddia edilen tüm ihlallerin "derhal, kapsamlı, bağımsız, tarafsız ve etkili bir şekilde" soruşturulmasını talep etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BM: İsrail'in Cinsel Şiddeti Kabul Edilemez - Son Dakika

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