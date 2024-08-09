BM Terörle Mücadele Ofisi: DEAŞ Tehdidi Devam Ediyor - Son Dakika
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BM Terörle Mücadele Ofisi: DEAŞ Tehdidi Devam Ediyor

BM Terörle Mücadele Ofisi Genel Sekreter Yardımcısı Vladimir Voronkov, DEAŞ terör örgütünün yarattığı tehdidin devam ettiği konusunda uyarıda bulundu. Voronkov, terörizmle mücadelede üye devletler arasındaki işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

09.08.2024 13:35
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Birleşmiş Milletler (BM) Terörle Mücadele Ofisi Genel Sekreter Yardımcısı Vladimir Voronkov, DEAŞ terör örgütünün yarattığı tehdidin devam ettiği konusunda uyarıda bulunarak "Üye devletler arasında işbirliği vazgeçilmez olmaya devam ediyor." dedi.

BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Voronkov, "Maalesef Afrika'nın bazı bölgelerindeki durum son brifingimden bu yana iyileşmedi. Batı Afrika ve Sahel'deki terör ortamı zorlu ve karmaşık olmaya devam ediyor." diye konuştu.

Voronkov, DEAŞ ve diğer terör gruplarının Afganistan'da üye kazanma çabalarının "önemli bir endişe kaynağı olmaya devam ettiğini" vurgulayarak, "Afganistan'ın bir kez daha terör yuvası haline gelmesini önlemek için birleşmeliyiz." ifadelerini kullandı.

İşbirliğinin tek başına "kapsamlı bir şekilde siyasi stratejilere dayanmadığı ve bazen meşru güç kullanımını gerektirebilecek yanıtlara yol açmadığı sürece" yetersiz olduğunu söyleyen Voronkov, "Üye devletler arasında işbirliği vazgeçilmez olmaya devam ediyor." dedi.

Voronkov, Kasım 2024'te Kuveyt'te " Orta Asya'nın ötesinde bölgesel terörle mücadele işbirliğinin" etkilerini ele almak üzere üst düzey bir konferans düzenleneceğini duyurdu.

Siyasi stratejilerin terörizmin çok yönlü etkenlerini ele almayı hedeflemesi gerektiğini kaydeden Voronkov, terörizmin uluslararası toplum için hiçbir devletin tek başına üstesinden gelemeyeceği önemli bir sorun olmaya devam ettiğinin altını çizdi.

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Kaynak: AA

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