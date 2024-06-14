BM, Ukrayna Barış Zirvesi'ne Gözlemci Olarak Katılacak - Son Dakika
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BM, Ukrayna Barış Zirvesi'ne Gözlemci Olarak Katılacak

Birleşmiş Milletler (BM) Ukrayna İnsani Yardım Koordinatörü Denise Brown, Ukrayna Barış Zirvesi'ne BM'nin gözlemci olarak katılacağını belirtti. Brown, Ukrayna için adil bir barışın sağlanmasını umduklarını ifade etti. Ayrıca, Ukrayna'daki insani yardım çalışmaları ve savaşın etkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Zirve, Rusya-Ukrayna Savaşı'na diplomasiyle çözüm bulmanın yollarını aramayı hedefliyor ve gelecekteki barış sürecine ilham vermek amacıyla düzenleniyor.

14.06.2024 14:25
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Birleşmiş Milletler (BM) Ukrayna İnsani Yardım Koordinatörü Denise Brown, 15-16 Haziran'da İsviçre'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Ukrayna Barış Zirvesi'ne BM'nin gözlemci olarak katılacağını belirterek, "Ukrayna için BM şartı uyarınca adil bir barışın sağlanmasını umuyoruz." dedi.

Brown, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında Ukrayna'daki insani yardım çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şubat 2022'de Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaşın son dönemde yoğunlaştığına işaret eden Brown, bu durumun günlük hayatı ve yardım çalışmalarını sekteye uğrattığını belirtti.

Brown, "Bugün bir füze saldırısını duyabilirsiniz ve yarın unutacaksınız. Ancak bunun çok geniş çaplı etkileri oluyor. İnsanlar evlerini, hayatlarını kaybediyor ve yaralanıyor." dedi.

Ukrayna'da enerji altyapısına yönelik artan saldırılar olduğuna da değinen Brown, savaşın başından bu yana Ukrayna'nın enerji üretebilme kapasitesinin en az yüzde 60'ını kaybettiğini kaydetti.

Brown, enerji için gerekli alternatif sistemlerinin sağlanması için BM'nin de katkı sağladığı yoğun çabalar olduğunu, savaşın devam etmesi halinde yaşanan acıların da artacağını dile getirdi.

İsviçre'de yarın başlayacak Ukrayna Barış Zirvesi'ne BM'nin "gözlemci" olarak katılacağı bilgisini veren Brown, BM adına katılacak kişilerin bugün açıklanacağını ifade etti.

Brown, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve İsviçreli yetkililerle görüşeceğini kaydederken, "BM orada olacak. Ukrayna için adil bir barışı savunmaya devam edeceğiz." dedi.

"BM gözlemci olarak orada olacak ve gelişmeleri çok dikkatli dinleyecek"

AA muhabirinin "Rusya bu toplantıya davet edilmedi. Sizce bu zirvede Rusya olmadan müzakere zemini oluşturulabilir mi? Beklentiniz nedir?" sorusunu yanıtlayan Brown, insani yardımlardan sorumlu olduğunu ve görevinin korkunç koşullar altında Ukrayna'da 11 milyon insana destek olmak olduğunu söyledi.

Brown, toplantıdan beklentilere ilişkin soruların organizatörlere sorulmasının daha yerinde olacağını belirterek, "Genel Sekreter, BM'nin gözlemci olarak orada olacağını ve gelişmeleri çok dikkatli dinleyeceğini söyledi. Ukrayna için BM şartı uyarınca adil bir barışın sağlanmasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Zirve "gelecekteki barış sürecine ilham vermek" hedefiyle düzenleniyor

Zirve, iki yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'na diplomasiyle çözüm bulmanın yollarını arıyor.

Ukrayna-Rusya Savaşı için uluslararası hukuk ve BM şartı temelinde kapsamlı, adil ve kalıcı barış için platform sağlamak amacıyla düzenlenen barış zirvesi, bu hedefe ulaşmak için olası bir çerçeveye ilişkin ortak anlayışı teşvik etmeyi hedefliyor.

Her iki tarafın da gelecekteki bir barış sürecine dahil edilebilmesine dair "ortaklaşa bir yol haritası belirlemek" ve "gelecekteki barış sürecine ilham vermek" de zirvenin amaçları arasında yer alıyor.

İsviçre, Ukrayna'nın talebiyle düzenlenen zirveye katılım için dünya genelinde 160 delegasyonu davet etti. 90 ülke ve kuruluş zirveye katılacağını İsviçre makamlarına bildirdi. Katılımcıların yaklaşık yarısını Avrupa ülkelerinin yetkilileri oluşturacak.

Kaynak: AA

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