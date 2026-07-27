BM: Ukrayna-Rusya Saldırıları Küresel Tedariki Tehdit Ediyor - Son Dakika
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BM: Ukrayna-Rusya Saldırıları Küresel Tedariki Tehdit Ediyor

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BM, Ukrayna ile Rusya arasındaki artan saldırıların enerji ve gıda tedarikini sekteye uğrattığını bildirdi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna ile Rusya arasında artan saldırıların küresel enerji ve gıda tedarik akışını sekteye uğratmaya devam ettiğini belirterek, bu tehlikeli sarmalın devam etmesine izin verilmemesi çağrısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi, Ukrayna'daki durumu ele almak üzere toplandı.

Toplantıda ilk sözü alan BM Siyasi ve Barış İnşa İşleri ile Barış Operasyonları Dairesi Avrupa ve Orta Asya Bölümü Direktörü Kayoko Gotoh, 9 Temmuz'da Ukrayna üzerine yapılan son BMGK toplantısından bu yana Rusya'nın hava saldırıları sonucunda ülke genelinde 170'ten fazla sivilin öldüğünü ve 1028 kişinin yaralandığını bildirdi.

Gotoh, "Konutlar, oyun alanları, benzin istasyonları, pazarlar ve lojistik depolar vuruldu. Kiev sürekli bombardıman altında kaldı." dedi.

Ukrayna ordusunun Rusya içindeki ticari bina ve depolara saldırılarına da dikkati çeken Gotoh, "Defalarca ve sürekli olarak vurguladığımız gibi, sivil yapılara yönelik saldırılar kabul edilemez, affedilemez ve derhal durdurulmalıdır. BM, nerede olursa olsun, bu tür saldırıları kesin dille kınamaya devam etmektedir." diye konuştu.

Gotoh, Ukrayna'daki savaşın dört yılı aşkın süredir küresel enerji ve gıda tedarikini sekteye uğrattığına vurgu yaparak, son tırmanışla birlikte, BM Ticaret ve Kalkınma Konferansına (UNCTAD) göre, buğday fiyatlarının ay başından bu yana yüzde 20 arttığı ve Mart 2024'ten bu yana en yüksek seviyesinde olduğuna dikkati çekti.

Karadeniz ve Azak Denizi'nde ticari akış ve seyrüsefer özgürlüğünü tehlikeye atan eylemlere karşı azami ölçüde itidal gösterilmesi çağrısında bulunan Gotoh, "Bu tehlikeli sarmalın devam etmesine izin vermemeliyiz." ifadesini kullandı.

"Uluslararası insani hukuk isteğe bağlı değildir"

BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher adına konuşan İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Indrika Ratwatte de konseyin son toplantısından bu yana Ukrayna ve Rusya arasında saldırıların hız kesmediğini belirtti.

Ratwatte, "Farklı şehirler, farklı saldırılar, aynı sonuç, bedelini siviller ödüyor. Bu asla normalleşmemeli." diye konuştu.

BM ve insani yardım ortaklarının Ukrayna'da zorlu ve değişen ortama rağmen ihtiyaç sahibi insanlara ulaşma konusunda kararlılıklarını sürdürdüğünü vurgulayan Ratwatte, "Yerel müdahale ekipleri, son derece zor koşullar altında topluluklara ulaşmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Ratwatte, sivilleri koruma ve temel ihtiyaçlarını karşılama sorumluluğunun, çatışmanın taraflarına ait olduğunu hatırlatarak, "Onlar üzerinde etkisi olanların da sorumluluğu vardır. Uluslararası insani hukuk isteğe bağlı değildir." dedi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Enerji, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM: Ukrayna-Rusya Saldırıları Küresel Tedariki Tehdit Ediyor - Son Dakika

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