BM, UNRWA personeliyle ilgili soruşturmayı tamamladı

Güncel

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) İç Gözetim Hizmetleri Ofisi (OIOS) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNWRA) 19 personelinin 7 Ekim saldırısına karıştıkları iddiasıyla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Saldırılara karıştığı iddia edilen 19 UNRWA personeliyle ilgili bulguları paylaşan Haq, "bir vakada, OIOS tarafından personel üyelerinin karıştığı iddialarını destekleyecek hiçbir kanıt elde edilemediğini, diğer 9 vakada da kanıtların personel üyelerinin karıştığını desteklemek için yetersiz" olduğunu açıkladı.

Haq, "Bu 10 vakayla ilgili olarak, UNRWA düzenlemeleri ve kurallarına uygun olarak uygun önlemler zamanı gelince alınacaktır. Geriye kalan 9 vakayla ilgili olarak, OIOS tarafından elde edilen kanıtlar, UNRWA personelinin 7 Ekim 2023'te gerçekleşen silahlı saldırılara karışmış olabileceğini gösteriyor." dedi.

Farhan Haq, bu 9 kişinin istihdamının, "ajansın çıkarları doğrultusunda" sonlandırılacağını dile getirdi.

Gazze'de son 24 saatte 3 okul vuruldu

Sözcü Yardımcısı Haq, OIOS'i kaynak göstererek, Gazze'de "devam eden bombardıman ve düşmanlıkların Filistinlileri öldürmeye, yaralamaya ve yerinden etmeye" devam ettiğini, evlerini ve altyapıyı hasara uğratıp yok ettiğini belirtti.

"Sadece son 48 saatte, Gazze'de yerinden edilmiş kişilere barınak sağlayan üç okulun vurulduğu ve onlarca can kaybının olduğu bildirildi." diye konuşan Haq, BM Eğitim ve Araştırma Enstitüsü'ne (UNITAR) bağlı Operasyonel Uydu Yönetim Programı (UNISAT), tarafından yapılan analize göre, geçen ay itibariyle, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'deki yapıların yüzde 63'ünün hasar gördüğünü söyledi.

Haq ayrıca, Gazze'nin kuzeyinde yaşayan çocuklarda, "yetersiz beslenme seviyelerinde artış" olduğunu bildirdi.

Mayısta 145 olarak tespit edilen yetersiz beslenme vakasının temmuzda yüzde 300'lük artışla 650'nin üstüne çıktığını vurgulayan Haq, "Akut tedarik kıtlıkları, ortaklarımızın Gazze'nin kuzeyinde ulaşmayı hedeflediği yaklaşık 50 bin çocuğun sadece yüzde 8'inin bu malzemeleri alabildiği anlamına geliyor." dedi.