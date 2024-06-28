BM Üyeleri, Rusya ve Kuzey Kore Arasındaki Silah Transferlerini Kınadı - Son Dakika
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BM Üyeleri, Rusya ve Kuzey Kore Arasındaki Silah Transferlerini Kınadı

Yaklaşık 50 Birleşmiş Milletler üyesi, Rusya ve Kuzey Kore arasında gerçekleşen silah transferlerinin yasa dışı olduğunu belirterek BM Güvenlik Konseyi'ne yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulundu. ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood, basın açıklamasında Kuzey Kore'nin son balistik füze atışının da kınandığını belirtti. Açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşa katkı sağlayan yasa dışı transferlerinin en güçlü şekilde kınandığı ifade edildi. BMGK'nin yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiği vurgulandı.

28.06.2024 17:45
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NEW Rusya ve Kuzey Kore arasında silah transferinin yasa dışı olduğunu kaydeden yaklaşık 50 Birleşmiş Milletler (BM) üyesi, söz konusu transferleri kınayarak BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulundu.

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood, üyelerle birlikte BMGK önünde basına açıklama yaptı.

Açıklamada, Kuzey Kore'nin son balistik füze atışı kınandı.

Rusya ve Kuzey Kore'nin yasa dışı silah transferlerine ilişkin haberleri saklayamayacağı kaydedilen açıklamada, bağımsız uzmanların bu konuya ilişkin çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına önemli ölçüde katkı sağlayan yasa dışı transferleri en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Rusya ve Kuzey Kore liderlerinin imzaladığı "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması"nda güvenlik konusunda işbirliğinin artmasının Avrupa, Kore Yarımadası ve Hint-Pasifiği bölgesi ile dünya üzerinde etkilerinden derin endişe duyulduğu aktarılan açıklamada, BMGK'nin yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiği vurgulandı.

Rusya'dan tepki

Diğer taraftan açıklama sonrasında BMGK'de düzenlenen "Kuzey Kore ve nükleer silahların yayılımını önleme" konulu oturumda söz alan Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Ukrayna ve Avrupa Birliği'nin (AB) oturuma davet edilmesini eleştirerek, "Onları dinleme niyetinde değilim." dedi.

Nebenzia, BMGK dönem başkanı Güney Kore'yi görevini suistimal etmek ve gündemi asılsız iddialarla meşgul etmekle suçladı.

Kaynak: AA

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