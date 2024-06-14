BM ve STK'lar, Yemen'deki alıkonulan personellerin serbest bırakılmasını talep etti

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Birleşmiş Milletler (BM) birimleri ve bazı sivil toplum kuruluşları (STK), Yemen'deki Husilerin alıkoyduğu personellerinin "derhal ve koşulsuz serbest bırakılması" çağrısı yaptı.

BM kuruluşları ve bazı uluslararası STK'ler, Husiler tarafından alıkonulan insani yardım personeline ilişkin ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, Yemen'deki Husilerin personellerinin alıkonulmasından duyulan derin endişe dile getirilerek, bu çalışanların "derhal ve koşulsuz serbest bırakılması" çağrısı yapıldı.

Husi fiili yetkililerinin, BM kuruluşlarının ve STK'lerin 17 çalışanını alıkoyduğu ifade edilen açıklamada, bu durumun bölgedeki ihtiyaç sahiplerine yardım ulaşılmasını engellediği vurgulandı.

Açıklamada, fiili yetkililerden, alıkonulan personelin "tam olarak nerede ve hangi koşullarda tutulduklarının" teyit edilmesi istenerek uluslararası insancıl hukuk uyarınca insani yardım personelinin korunması gerektiğine işaret edildi.

Yemen'deki Husilerin alıkoyduğu BM ve STK çalışanları hakkındaki açıklamada, şu kuruluşların imzası yer aldı:

BM Kalkınma Programı (UNDP), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), BM Dünya Gıda Programı (WFP), BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), İngiliz STK'ler Oxfam International ve Save the Children ile CARE adlı yardım kuruluşu.