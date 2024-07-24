BM'ye göre 2023'te açlıkla karşı karşıya olan kişi sayısı 733 milyon olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

BM'ye göre 2023'te açlıkla karşı karşıya olan kişi sayısı 733 milyon olacak

Birleşmiş Milletler'in yayımladığı 'Dünya Gıda Güvenliği' raporuna göre, 2023 yılında dünya genelinde yaklaşık 733 milyon kişi açlıkla mücadele edecek. Raporda, Asya'nın batısı, Karayipler ve Afrika'nın güneyindeki bölgelerde açlık seviyelerinin arttığı belirtilirken, Afrika'da açlıkla mücadele eden nüfusun oranının yüzde 20,4'e yükseldiği ifade edildi. Ayrıca, 2030 yılında 582 milyon kişinin kronik olarak yetersiz beslenmiş olacağı ve bu kişilerin büyük bir kısmının Afrika'da yaşayacağı tahmin ediliyor.

24.07.2024 18:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler (BM), 2023'te açlıkla karşı karşıya kalan kişi sayısının yaklaşık 733 milyon olduğunu bildirdi.

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Dünya Gıda Programı (WFP), Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) ortak hazırladığı "Dünya Gıda Güvenliği" raporu yayımlandı.

Raporda, geçen yıl dünyada 713 ila 757 milyon kişinin yetersiz beslendiği, ortalama 733 milyon kişinin açlıkla karşı karşıya olduğu, dünya genelinde her 11 kişiden 1'inin açlıkla mücadele ettiği vurgulandı.

Dünya genelinde endişe verici sayıda kişinin gıda güvencesizliği ve yetersiz beslenmeyle mücadele etmeye devam ettiği aktarılan raporda, 2022'den 2023'e kadar Asya kıtasının batısı, Karayipler ve Afrika'nın güneyinde kalan bölgelerin çoğunda açlık seviyelerinin arttığı kaydedildi.

Raporda, açıklıkla mücadele eden nüfusun oranının Afrika'da yüzde 20,4'e yükseldiği belirtilirken, bu oranın Güney Amerika'da azaldığı, Asya'da ise sabit kaldığı ifade bildirildi.

Yaklaşık 582 milyon kişinin 2030'da kronik olarak yetersiz beslenmiş olacağı ve bu kişilerden neredeyse yarısının Afrika'da yaşayanlardan oluşacağı kaydedilen raporda, bir insanın hayatını sürdürmesi için gereken ortalama gıda miktarına erişimin milyarlarca insan için hala zor olduğu vurgulandı.

Raporda, 2023'te dünya genelinde 2,33 milyar kişinin orta veya şiddetli gıda güvencesizliğiyle karşı karşıya kaldığı ve bunlardan 864 milyondan fazla kişinin zaman zaman bütün bir gün ya da daha uzun süreyi gıdasız geçirdiğine işaret edildi.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Karayipler, Afrika, Dünya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM'ye göre 2023'te açlıkla karşı karşıya olan kişi sayısı 733 milyon olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:45 AK Partili vekil, DEM Partili isme yumruk attı AK Partili vekil, DEM Partili isme yumruk attı
18:18 Soğukkanlılığı pes dedirtti Bingöl’de 2 kişinin can verdiği vahşette yeni görüntüler Soğukkanlılığı pes dedirtti! Bingöl'de 2 kişinin can verdiği vahşette yeni görüntüler
17:43 Rusya’da bombalı saldırı düzenleyen terörist Bodrum’da yakalandı Rusya'da bombalı saldırı düzenleyen terörist Bodrum'da yakalandı
16:40 Erdoğan’ın sinyalinin ardından bakanlık harekete geçti: Gerekli adımlar atılacak Erdoğan'ın sinyalinin ardından bakanlık harekete geçti: Gerekli adımlar atılacak
15:42 YRP’li Şanlıurfa Belediye Başkanı Gülpınar, Bakan Kurum’a sahip çıktı: Protokol krizini kimin yaptığını biliyoruz YRP'li Şanlıurfa Belediye Başkanı Gülpınar, Bakan Kurum'a sahip çıktı: Protokol krizini kimin yaptığını biliyoruz
17:39 Galatasaray’da ayrılık Tete, Panathinaikos’a transfer oluyor Galatasaray'da ayrılık! Tete, Panathinaikos'a transfer oluyor
17:02 Trendyol Süper Lig’de 2 haftalık program açıklandı İşte sezonun açılış maçı Trendyol Süper Lig'de 2 haftalık program açıklandı! İşte sezonun açılış maçı
16:58 Madde bağımlısının katlettiği 85 yaşındaki adamın ardından acı tesadüf çıktı Madde bağımlısının katlettiği 85 yaşındaki adamın ardından acı tesadüf çıktı
16:36 “Andımız“ paylaşımı sonrası Sudan’a atanmıştı Eski emniyet müdürüne dikkat çeken görev "Andımız" paylaşımı sonrası Sudan'a atanmıştı! Eski emniyet müdürüne dikkat çeken görev
16:33 Prens William’ın yıllık 30 milyon dolar maaş aldığı açıklandı Prens William'ın yıllık 30 milyon dolar maaş aldığı açıklandı
16:26 Ali Koç, yeniden Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı seçildi Ali Koç, yeniden Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı seçildi
16:09 Hande Doğandemir, Şebnem Bozoklu’nun eski eşi Emre İzer ile aşk yaşamaya başladı Hande Doğandemir, Şebnem Bozoklu'nun eski eşi Emre İzer ile aşk yaşamaya başladı
15:16 Fenerbahçe’nin yeni transferi Youssef En-Nesyri, İstanbul’a geldi İşte ilk görüntüler Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En-Nesyri, İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2024 19:25:09. #1.13#
SON DAKİKA: BM'ye göre 2023'te açlıkla karşı karşıya olan kişi sayısı 733 milyon olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement