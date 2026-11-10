BM, Yemen'de Husilerin gözaltındaki bir personelinin zorla ifade videosunu kınadı - Son Dakika
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BM, Yemen'de Husilerin gözaltındaki bir personelinin zorla ifade videosunu kınadı

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BM, Yemen'de Husilerin gözaltında tuttuğu personelinden birinin zorla ifade verdiği videonun yayımlanmasını kınadı. BM, Husi yetkililerinden videoyu derhal kaldırmalarını ve gözaltındaki yaklaşık 70 personelin koşulsuz serbest bırakılmasını istedi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'de İran destekli Husilerin gözaltında tuttuğu BM personelinden birinin "zorla ifade verdiği" videonun yayınlanmasını kınadı.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Husiler tarafından gözaltında tutulan BM personelinden birinin "açıkça zorla ifade verdiğini" gösteren videonun yayınlanmasını kınadıklarını belirten Haq, "Video, meslektaşımızı kamuoyu önünde karalamaya maruz bırakıyor, onu daha fazla riske atıyor ve ailesine üzüntü veriyor." dedi.

Haq, BM'nin Husi yetkililerini videoyu derhal kaldırmaya ve personelin gözaltında olduğu sırada kaydedilen ifadelerin yayınlanmasını durdurmaya çağırdığını vurguladı.

Husi yetkililerden, gözaltındaki tüm personelin güvenliğini sağlamalarını ve onları "derhal ve koşulsuz olarak" serbest bırakmalarını istediklerini belirten Sözcü, BM'ye üye devletleri, gözaltındaki tüm personelin serbest bırakılmasını sağlamak için Husilere baskı yapmak üzere birlikte çalışmaya çağırdı.

Haq, gözaltında tutulanlar arasında sadece BM çalışanlarının değil, diğer uluslararası kuruluşların ve sivil toplum örgütleri personelinin de bulunduğuna işaret ederek, "Bu çağrıları, BM Güvenlik Konseyi'ne ilettik. Bunu yapmaya devam edeceğiz. Ne yazık ki, ihtiyacımız olan sonuçları alamadık." dedi.

BM, yaklaşık 70 personelinin Yemen'deki Husiler tarafından gözaltında tutulduğunu belirtiyor.

Kaynak: AA
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