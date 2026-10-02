BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, Taiz'de sivillerin korunması çağrısı yaptı - Son Dakika
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BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, Taiz'de sivillerin korunması çağrısı yaptı

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BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Taiz'de çatışmaların şiddetlenmesinden endişe duydu ve sivillerin korunması çağrısı yaptı. Grundberg, Husilerin saldırılarının siviller için risk oluşturduğunu, yolların kapatılmasının bölge sakinlerinin ayrılmasını kısıtladığını belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Taiz ilinde çatışmaların şiddetlenmesinden endişe duyduğunu belirterek sivillerin ve sivil altyapının korunması çağrısında bulundu.

BM Yemen Özel Temsilciliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yayımlanan açıklamada Grundberg, Taiz'deki gelişmelerden "derin endişe" duyduğunu ifade etti.

Bölgede çatışmaların önemli ölçüde şiddetlendiğine dikkati çeken Grundberg, Husilerin saldırılarının sivil halk açısından ciddi riskler oluşturduğunu belirtti.

Grundberg, ofisine ulaşan raporların can kayıpları, altyapının zarar görmesi ve yolların kapatıldığına ilişkin son derece endişe verici bilgiler içerdiğini kaydetti.

Yolların kapatılmasının bölge sakinlerinin savaş alanlarından ayrılma imkanını kısıtladığını belirten Grundberg, Yemen'in üçüncü büyük kenti Taiz'in, ülkenin diğer bölgelerindeki çatışmalar nedeniyle yakın zamanda yerinden edilen Yemenlilerin çoğuna ev sahipliği yaptığını ifade etti.

Sivillerin ve sivil altyapının korunması gerektiğini vurgulayan Grundberg, daha fazla zararın önlenmesi ve ihtiyaç sahiplerine insani yardımın güvenli ve engelsiz şekilde ulaştırılmasının sağlanması için her türlü çabanın gösterilmesi çağrısında bulundu.

Grundberg, Husilere saldırılarını sonlandırma çağrısında bulunarak, gerilimin acilen düşürülmesi ve sivillerin serbest dolaşımının güvence altına alınması amacıyla Yemen hükümeti ve Husilerle yakın temaslarını sürdürdüğünü belirtti.

Kaynak: AA
Savaş ve Çatışmaİnsan HaklarıGüncelYemenTaizSon Dakika

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