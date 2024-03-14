BM Yemen Özel Temsilcisi, taraflara barış sürecinde itidalli davranma çağrısı yaptı - Son Dakika
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BM Yemen Özel Temsilcisi, taraflara barış sürecinde itidalli davranma çağrısı yaptı

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen'deki tüm taraflara barış sürecinde kaydedilen ilerlemeyi muhafaza etmek için itidalli davranmaları çağrısı yaptı. Grundberg, ayrıca insani ateşkes çağrısını yineleyerek, Yemen'deki gerginliğin artabileceğine dikkat çekti ve tarafların diyalog kanallarını açık tutmasının önemini vurguladı. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Operasyonlar ve Savunma Birimi Direktörü Edem Wosornu ise Yemen'deki gıda güvensizliğinin arttığını ve acil mali yardıma ihtiyaç olduğunu belirterek, tüm donörlere çağrıda bulundu. Yemen'deki iç savaş ve insani kriz ise her geçen gün büyümeye devam ediyor.

14.03.2024 22:05  Güncelleme: 22:07
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NEW Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen'deki tüm taraflara barış sürecinde şimdiye kadar kaydedilen ilerlemeyi muhafaza etmek için itidalli davranmaları çağrısı yaptı.

Grundberg, BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen Yemen oturumunda konuştu.

Gazze'deki durumun bölgeye yayılma riskine işaret eden Grundberg, insani ateşkes çağrısını yineledi.

Grundberg, Yemen içinde de gerginliğin artabileceğine ilişkin endişeler bulunduğuna dikkati çekerek, "Bunu engellemek için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor." dedi.

"Barış sürecinde kaydedilen ilerlemeyi muhafaza etmek için tüm taraflara itidalli davranmaları ve gerginliği azaltmak için çaba sarf etmeleri çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullanan Grundberg, tarafların diyalog kanallarını açık tutmasının önem taşıdığını vurguladı.

Acil mali yardım çağrısı

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Operasyonlar ve Savunma Birimi Direktörü Edem Wosornu da tarafların barış perspektifine odaklanması gerektiğini yineledi.

Yemen'de son aylarda gıda güvensizliğinde artış olduğuna işaret eden Wosornu, bu durumun özellikle çocuklar ve kadınlar olmak üzere çok sayıda insanın hayatını tehdit ettiğinin altını çizdi.

Wosornu, Dünya Gıda Programı'nın yardımlar için yaklaşık 230 milyon dolara ihtiyacı olduğunu belirterek, tüm donörlere acilen mali katkı sağlamaları çağrısında bulundu.

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle yaşanan insani kriz, her geçen gün daha da büyüyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği raporlarına göre, iç savaştan dolayı Yemen halkının yüzde 73'ü (yaklaşık 23,4 milyon) insani yardıma muhtaç hale geldi, 4,3 milyon kişi yerinden edildi.

Kaynak: AA

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