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BM Yemen Özel Temsilcisi, Yemen'de kapsamlı ateşkes ve maddi iyileştirme tedbirlerine bağlı kalınacağını duyurdu - Son Dakika
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BM Yemen Özel Temsilcisi, Yemen'de kapsamlı ateşkes ve maddi iyileştirme tedbirlerine bağlı kalınacağını duyurdu

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen hükümeti ve İran destekli Husilerin ülke genelinde kapsamlı ateşkes ve Yemenlilerin maddi durumlarının iyileştirilmesini de kapsayan bir dizi tedbire bağlı kalacağını duyurdu. Yemen'deki iç savaşın sona erdirilmesi ve siyasi çözüm çabaları için Suudi Arabistan ve Umman arabuluculuk yapıyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi, Yemen\'de kapsamlı ateşkes ve maddi iyileştirme tedbirlerine bağlı kalınacağını duyurdu
23.12.2023 - 23:59,
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Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen hükümeti ve İran destekli Husilerin "ülke genelinde kapsamlı ateşkes" ve Yemenlilerin maddi durumlarının iyileştirilmesini de kapsayan bir dizi tedbire bağlı kalacağını duyurdu.

BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg'in ofisinden yapılan açıklamada, "Grundberg, Riyad ve Muskat'ta Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi ve Husilerin müzakerecisi Muhammed Abdusselam ile yaptığı bir dizi görüşmenin ardından, tarafların ülke genelinde kapsamlı ateşkesi de kapsayan tedbirleri uygulayacağı noktasına ulaşmış olmasını memnuniyetle karşılıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu tedbirlerin Yemen'deki yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik önlemler ile BM himayesinde ortak bir siyasi süreci yeniden başlatmaya yönelik hazırlıkları da içerdiği belirtildi.

Yemen'deki iç savaş ve siyasi çözüm çabaları

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de 9 yıldır süregelen krizi sona erdirecek kapsamlı bir anlaşmanın hazırlanması için Suudi Arabistan ve Umman aylardır Yemen hükumeti ile Husiler arasında arabuluculuk yapıyor.

Kaynak: AA
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