BM yetkilisi Gazze'de ateşkesin 1. yılında 1500 Filistinlinin öldüğünü bildirdi - Son Dakika
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BM yetkilisi Gazze'de ateşkesin 1. yılında 1500 Filistinlinin öldüğünü bildirdi

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BM yetkilisi Ramiz Alakbarov, Gazze'de ateşkesin 1. yılında İsrail saldırılarının sürdüğünü, bu süreçte 320'den fazlası çocuk olmak üzere 1500 Filistinlinin öldüğünü bildirdi. Alakbarov, ateşkesin Sarı Hat boyunca yaşayan Filistinliler için sadece kağıt üzerinde kaldığını söyledi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatör Yardımcısı Ramiz Alakbarov, Gazze'de ateşkes ilan edilmesinin üzerinden yaklaşık bir yıl geçmesine rağmen İsrail'in saldırılarının sürdüğünü, bu süreçte 320'den fazlası çocuk olmak üzere 1500 Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Alakbarov, New York'ta düzenlenen BM Güvenlik Konseyi'nde, Gazze'de ateşkes ilan edilmesinin 1. yılı geride kalırken, bölgedeki insani durumu ve İsrail'in tutumunu resmetti.

Gazze ateşkesinin 1. yılında bazı ilerlemeler kaydedildiğini belirten Alakbarov, bununla birlikte "durumun son derece kırılgan bir vaziyette olduğunu" söyledi.

Alakbarov, "Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in askeri operasyonları devam etti ve bu süreçte, 320'den fazlası çocuk ve 24'ü kadın olmak üzere, yaklaşık 1500 Filistinli hayatını kaybetti." dedi.

Pazar günü Gazze'ye ziyarette bulunduğunu anımsatan Alakbarov, "Sarı Hat boyunca yaşayan Filistinliler için ateşkesin sadece kağıt üzerinde kaldığına bizzat şahit oldum." ifadesini kullandı.

Alakbarov, bölgedeki insani duruma değindiği konuşmasında, yaklaşık 950 bin Filistinlinin, "orta veya yüksek sel riski taşıyan bölgelerde yaşadığı", insanların sığındığı 4 binden fazla binanın "çökme riski altında" olduğunu vurguladı.

"Temel ekipman, yedek parça, motor yağı ve diğer malzemelerin girişine yönelik kısıtlamalar, bakım ve iyileştirme çalışmalarını engellemeye devam ediyor." diyen Alakbarov, kış şartları gelmeden İsrail'in insani yardım erişimini genişletmesi gereğini vurguladı.

Alakbarov, şunları kaydetti:

"Filistinlilerin süreci sahiplenmesi ve liderlik etmesi elzemdir. Mevcut koordinasyon mekanizmaları korunmalı ve bunlardan tam anlamıyla yararlanılmalıdır. Gazze'nin büyük bir çaresizlikle ihtiyaç duyduğu iyileşme sürecini ilerletmek için hep birlikte çalışırken, BM öncülüğündeki insani yardım sisteminin operasyonel bağımsızlığına saygı gösterilmelidir."

Kaynak: AA
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