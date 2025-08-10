BMGK'den Suriye'ye Saygı Çağrısı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), tüm devletlere Suriye'nin egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterme çağrısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi, Suriye'nin Süveyda ilindeki çatışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Süveyda'da "artan şiddet olaylarına ilişkin derin endişe duyulduğu" belirtilerek, taraflara ateşkes anlaşmasına uymaları ve sivillerin korunmasını sağlamaları çağrısında bulunuldu.

Süveyda'daki sivillere yönelik çok sayıda can kaybına yol açan olayların şiddetle kınandığı açıklamada, bölgede yaşanan çatışmalar nedeniyle yaklaşık 192 bin kişinin yerinden olduğu ifade edildi.

BMGK'den Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterme çağrısı

Açıklamada, BM ve insani yardım kuruluşlarının Süveyda ile Suriye genelindeki tüm etkilenen bölgelere tam, güvenli, hızlı ve kesintisiz insani erişiminin sağlanması çağrısı yapıldı.

Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğüne bağlılıkları yinelenen açıklamada, tüm devletlere, bu ilkelere saygı gösterme çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, bu tür müdahalelerin ülkenin istikrarını baltalayacağı belirtilerek, Suriyelilerin öncülüğünde, etnik köken ve din ayrımı gözetmeksizin herkesin haklarının korunduğu bir siyasi süreç çağrısında bulunulduğu kaydedildi.

Süveyda'daki çatışmalar

Süveyda'da 13 Temmuz'da Bedevi Araplar ile bazı Dürzi gruplar arasında silahlı çatışmalar başladı. Müdahaleye gelen Suriye güvenlik güçleri pusuya düşürüldü.

Büyüyen çatışmalar ateşkesle durduruldu. Ancak Hikmet el-Hecri'ye bağlı Dürzi güçler ateşkesi bozdu.

İsrail ordusu, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Suriye ordusu, Süveyda'dan çekilirken Hecri grubu, Bedevi aileleri yerinden etmeye ve infazlara başladı. Dışarıdan binlerce aşiret savaşçısı, Bedevi Araplara desteğe geldi.

Suriye yönetimi, 19 Temmuz'da güvenlik güçlerini Süveyda'da yeniden konuşlandırmaya başlayıp Bedevi ve aşiret savaşçılarının kentten çıkmasını sağladı.

Olaylarda silahlı ya da sivil yüzlerce kişinin öldüğü tahmin ediliyor.