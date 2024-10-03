BMGK E10 Üyelerinden Orta Doğu'ya Kınama

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NEW Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) "E10" olarak bilinen seçilmiş üyeleri, Orta Doğu'da artan şiddetten derin endişe duyduklarını belirtti ve artan şiddet sarmalını kınadı.

"E10" üyeleri, BMGK önünde basın açıklaması yaptı.

Orta Doğu'da artan şiddetin derin endişe verici olduğunu vurgulayan üyeler, tüm taraflara uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulundu.

Üyeler, "Orta Doğu'da artan şiddet sarmalını kınıyor, acilen çatışmalara son verilmesini istiyoruz." dedi.

Diplomatik çözüm ve diyaloğun doğru yöntem olduğuna işaret eden üyeler, aynı zamanda sivillerin de korunması için bunun şart olduğunu söyledi.

Üyeler, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM sistemine tam destek verdiklerini vurgulamak istediklerini ifade etti.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 15 üyeli BMGK, İsrail'in Lübnan'a saldırısının ardından yazılı açıklama yapmak için görüşmeler yürüttü ancak anlaşma sağlanamadı. Tüm üyelerin tek bir dil üzerinde mutabakat sağlayamaması nedeniyle "E10" üyelerinin duruma ilişkin görüş belirtmek istediği düşünülüyor.