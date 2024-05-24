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BM Güvenlik Konseyi, insani yardım personeli ve BM çalışanlarının korunması ile ilgili karar tasarısını kabul etti

BM Güvenlik Konseyi, insani yardım personeli ve BM çalışanlarının korunması ile ilgili karar tasarısını kabul etti

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), çatışma bölgelerinde insani yardım personeli ile BM çalışanlarının korunması ile ilgili karar tasarısını kabul etti. Rusya'nın çekimser kaldığı oylamada tasarı 15 üyenin 14 oyu ile kabul edildi. İsviçre tarafından BMGK'ya sunulan karar, tüm devletlere, 'ulusal ve yerel olarak istihdam edilen personel de dahil olmak üzere, insani yardım çalışanları ve BM personeli ile ilgili kişilere ve ilgili personele saygı duymaları ve korumaları' çağrısında bulunuyor. Ayrıca çatışma alanındaki tüm taraflardan yürürlükteki uluslararası insan hakları ve insancıl yasalar kapsamındaki yükümlülüklerine tam olarak uymaları talep edilen kararda, tüm üye devletlerin, insani yardım çalışanları ve BM personeline karşı işlenen hukuk ihlallerini araştırması çağrısı yapılıyor. BMGK'da kabul edilen kararın ardından açıklama yapan Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansour, kararın hiçbir ülkenin itirazı olmadan kabul edilmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti. Mansour, 'Bu karar, BM ve özellikle UNRWA (BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı) personeli de dahil olmak üzere uluslararası personelin ve sivillerin korunmasıyla ilgili olarak Gazze'yi ismen anmasa da Gazze'ye uyarlanmıştır.' diye konuştu. Kararda, insani ve uluslararası hukuk ihlalleri yapanların cezasız kalmaması çağrısından da memnun olduklarını belirten Mansour, BMGK kararının Gazze'de ateşkes sağlanmasına ve Refah'ın işgalinin engellenmesine büyük ölçüde yardımcı olacağına inandıklarını kaydetti.

24.05.2024 19:21
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BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), çatışma bölgelerinde insani yardım personeli ile BM çalışanlarının korunması ile ilgili karar tasarısını kabul etti.

Rusya'nın çekimser kaldığı oylamada tasarı 15 üyenin 14 oyu ile kabul edildi.

İsviçre tarafından BMGK'ya sunulan karar, tüm devletlere, "ulusal ve yerel olarak istihdam edilen personel de dahil olmak üzere, insani yardım çalışanları ve BM personeli ile ilgili kişilere ve ilgili personele saygı duymaları ve korumaları" çağrısında bulunuyor.

Ayrıca çatışma alanındaki tüm taraflardan yürürlükteki uluslararası insan hakları ve insancıl yasalar kapsamındaki yükümlülüklerine tam olarak uymaları talep edilen kararda, tüm üye devletlerin, insani yardım çalışanları ve BM personeline karşı işlenen hukuk ihlallerini araştırması çağrısı yapılıyor.

"Bu karar, Gazze'yi ismen anmasa da Gazze'ye uyarlanmıştır"

BMGK'da kabul edilen kararın ardından açıklama yapan Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansour, kararın hiçbir ülkenin itirazı olmadan kabul edilmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Mansour, "Bu karar, BM ve özellikle UNRWA (BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı) personeli de dahil olmak üzere uluslararası personelin ve sivillerin korunmasıyla ilgili olarak Gazze'yi ismen anmasa da Gazze'ye uyarlanmıştır." diye konuştu.

Kararda, insani ve uluslararası hukuk ihlalleri yapanların cezasız kalmaması çağrısından da memnun olduklarını belirten Mansour, BMGK kararının Gazze'de ateşkes sağlanmasına ve Refah'ın işgalinin engellenmesine büyük ölçüde yardımcı olacağına inandıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Filistin, İsviçre, Refah, Gazze, Riyad, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Güvenlik Konseyi, insani yardım personeli ve BM çalışanlarının korunması ile ilgili karar tasarısını kabul etti - Son Dakika

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