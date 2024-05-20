BMGK, İran liderinin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi dolayısıyla saygı duruşunda bulundu

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NEW Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeleri, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile beraberindekilerin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi dolayısıyla saygı duruşunda bulundu.

BMGK'de Rusya'nın talebi üzerine " Ukrayna'ya Batı silahlarının tedarikinin görüşülmesi" üzerine toplanan oturum, 15 üyenin 1 dakikalık saygı duruşuyla başladı.

Reisi, Abdullahiyan ve beraberindekiler için saygı duruşunu Rusya, Çin ve Cezayir talep etti.

"Hedef ayrımı gözetmeyen silahların kullanımına acilen son verilmeli"

Bunun ardından üye ülkeleri bilgilendiren BM Silahsızlanma Yüksek Temsilcisi Izumi Nakamitsu, son aylarda Ukrayna'ya askeri yardım ve silah yardımının sürdüğünü, bunlara ilişkin bilgilere açık kaynaklardan ulaşmanın mümkün olduğunu ifade etti.

Nakamitsu, transferler arasında ağır konvansiyonel silahlar, savaş tankları, savaş hava taşıtları, helikopterler, cephane ile hafif silahların bulunduğunu söyledi.

Aynı zamanda Rusya'ya da silah transferi yapan ülkeler bulunduğunu belirten Nakamitsu, Rus ordusuna insansız hava araçları, balistik füzeler ve cephane sağlandığına ilişkin raporlar bulunduğuna işaret etti.

Nakamitsu, "Hedef ayrımı gözetmeyen silahların kullanımına acilen son verilmeli. Bunların siviller üzerinde korkunç ve uzun vadeli etkileri oluyor." uyarısında bulundu.

Ukrayna'nın dünyadaki en fazla mayınla kirletilmiş ülkelerden birine dönüştüğünü bildiren Nakamitsu, bunların temizlenmesinin çok uzun süreceğini kaydetti.

Nakamitsu, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda son iki aydır sivil can kaybının artmasının endişe verici olduğunu belirterek, can kayıplarının çoğunun yoğun nüfuslu alanlarda patlayıcı silahların kullanılmasından kaynaklandığını dile getirdi.